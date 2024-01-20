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ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile Filistin devleti konusunu görüştü - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile Filistin devleti konusunu görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görevde olduğu süre boyunca bağımsız bir Filistin devlet kurulmasının imkansız olmadığını, konuyu 27 gün aradan sonra gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ele aldıklarını ifade etti.

ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile Filistin devleti konusunu görüştü
20.01.2024 - 12:59,  Güncelleme: 13:02
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun görevde olduğu süre boyunca bağımsız bir Filistin devlet kurulmasının imkansız olmadığını, konuyu 27 gün aradan sonra gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ele aldıklarını ifade etti.

ABD ile İsrail arasında Gazze'deki çalışma sonrası ilerleyen dönemde Filistin devleti kurulması konusunda yaşanan anlaşmazlık sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 27 gün sonra ilk kez gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin gazetecilere konuştu. ABD'li belediye başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından konuşan Biden'a "Netanyahu görevde olduğu sürece iki devletli çözüm imkansız mı?" sorusu soruldu. Biden ise soruya, "Hayır, değil" şeklinde yanıt verdi. Biden, "Netanyahu'nun iki devletli çözüm konusunda söyledikleri dikkate alındığında İsrail'e yardımı yeniden gözden geçirecek misiniz?" sorusunu, "Bir şeyleri çözebileceğimizi düşünüyorum" şeklinde yanıtladı. Biden, Netanyahu'nun karşı çıkmayabileceği iki devletli çözüm "türleri" olabileceğini işaret etti.

27 gün sonra ilk

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby iki liderin telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'ndeki durumun, Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması için sürdürülen çabaların ele alındığını söylemişti. Kirby, Biden'ın Netanyahu'ya İsrail'in bölgedeki masum sivilleri koruma sorumluluğu olduğunu söylediğini aktarmıştı.

ABD ile İsrail arasındaki "Filistin devleti" anlaşmazlığı

İsrail Başbakanı Netanyahu perşembe akşamı gerçekleştirdiği basın toplantısında, Gazze'deki savaştan sonra bir Filistin devletinin kurulmasını kabul etmediğini, bunu ABD yönetimini de bildirdiğini söylemişti. Netanyahu, İsrail'in Ürdün Nehri'nin batısındaki tüm topraklar üzerinde güvenlik kontrolüne sahip olması gerektiğini, bunun da gelecekte kurulması planlanan "Filistin devletinin" topraklarını içerdiğini işaret ederek, "İsrail'in Ürdün Nehri'nin batısındaki tüm bölge üzerinde güvenlik kontrolüne sahip olması gerekiyor. Bu da (Filistin'in) egemenlik fikriyle çelişiyor. Ne yapabiliriz? Bu gerçeği ABD'li dostlarımıza söyledim ve İsrail devletini tehlikeye atacak bir gerçeği bize dayatma girişimini engelledim" ifadelerini kullanmıştı.

ABD: "Gazze'nin yeniden işgal edilmediği bir yönetim istiyoruz"

Netanyahu'nun açıklamalarına ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'den yanıt gelmişti. Kirby, ABD ve İsrail'in olaylara "açıkça" farklı baktığını ifade ederek, "Filistinlilerin bağımsız bir devlette barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Gazze'de Filistin halkının isteklerini temsil eden, nasıl göründüğü konusunda onların oy ve söz hakkına sahip olduğu ve Gazze'nin yeniden işgal edilmediği bir yönetim istiyoruz" demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller de bölgedeki sorunların Filistin devleti kurulmadan çözülmesinin "hiçbir yolu" olmadığını ifade etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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