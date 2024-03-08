ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'ye geçici liman kurma talimatı verdi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ordusuna insani yardımları ulaştırmak için Gazze Şeridi kıyısına geçici bir liman kurma talimatı verdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, görevi dönemindeki üçüncü "Birliğin Durumu" konuşmasını bugün düzenlenen ABD Kongresi oturumunda gerçekleştirdi. Özgürlük ve demokrasinin hem yurt içinde hem de yurt dışında saldırı altında olduğunu söyleyen Biden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı işgal ederek Avrupa ve ötesine kaos tohumları ektiğini ifade etti. "Eğer bu salonda Putin'in Ukrayna'da duracağını düşünen birileri varsa, sizi temin ederim ki yanılıyorsunuz" diyen Biden, "Ancak Ukrayna'nın yanında yer alır ve kendisini savunması için ihtiyaç duyduğu silahları sağlarsak Ukrayna Putin'i durdurabilir. Ukrayna'nın tek istediği bu. Amerikan askeri istemiyorlar" dedi.
İsim vermeden Trump'ı eleştirdi
Ukrayna'ya ABD askeri göndermeme politikalarında değişiklik olmayacağını belirten Biden, isim vermeden eski ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdi. "Ukrayna'ya yardım, dünya liderliğinden uzaklaşmamızı isteyenler tarafından engelleniyor" diyen Biden, "Eski bir Cumhuriyetçi Başkan olan selefim, Putin'e 'Ne istiyorsan onu yap' diyor" ifadelerini kullandı. ABD Kongresi'ne Ukrayna'ya destek konusunda harekete geçme çağrısında bulunan Biden "Eğer Amerika Birleşik Devletleri şimdi çekip giderse, Ukrayna'yı riske atmış olur. Avrupa'yı riske atar. Özgür dünyayı riske atar, bize zarar vermek isteyenleri cesaretlendirir" dedi. Biden, "Başkan Putin'e mesajım basit. Çekip gitmeyeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz. Ben boyun eğmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
" İsrail'in sivilleri koruma sorumluluğu var"
Yurt içindeki zorluklarla mücadele ederken Orta Doğu dahil yurtdışındaki krizleri de yönettiklerini söyleyen Biden, son 5 ayın İsrail halkı, Filistin halkı ve Amerika'daki pek çok kişi için zor geçtiğini ifade etti. İsrail'in Hamas ile mücadele etme hakkı olduğunu belirten Biden, "Hamas rehineleri serbest bırakarak, silah bırakarak ve 7 Ekim'den sorumlu olanları teslim ederek bu çatışmayı bugün sona erdirebilir" şeklinde konuştu. Devam eden savaşın masum sivillere Gazze'de daha önce yaşanan tüm savaşların toplamından daha fazla zarar verdiğine dikkat çeken Biden, "Hamas sivil halkın arasında faaliyet gösterdiği için İsrail'in ek bir yükü var. Ancak İsrail'in Gazze'deki masum sivilleri korumak gibi temel bir sorumluluğu da var" diye konuştu.
ABD ordusuna talimat verdi
Biden, çoğu Hamas destekçisi olmayan 30 bini aşkın Filistinlinin öldürüldüğünü, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin ise bombardıman altında olduğunu ya da yerinden edildiğini hatırlattı. "Yiyeceksiz, susuz, ilaçsız aileler. Bu yürek parçalayıcı" diyen Biden, "En az altı hafta sürecek acil bir ateşkes sağlanması için durmaksızın çalışıyoruz. Bu sayede rehineler evlerine dönecek, dayanılmaz insani kriz hafifleyecek ve daha kalıcı bir ateşkes sağlanacak" ifadelerini kullandı. Ülkesinin Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması için uluslararası çabalara öncülük ettiğini belirten Biden "Bu gece ABD ordusuna Akdeniz'de, Gazze kıyısında yiyecek, su, ilaç ve barınak taşıyan büyük gemileri alabilecek geçici bir liman kuracak acil durum misyonuna liderlik etme talimatı veriyorum" dedi.
"İsrail üzerine düşeni yapmalı"
Sahada ABD askerinin olmayacağının ve geçici limanın Gazze'ye her gün ulaşan insani yardım miktarında büyük artış sağlayacağının altını çizen Biden, "Ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail Gazze'ye daha fazla yardım girmesine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının çapraz ateş altında kalmamasını sağlamalıdır" çağrısında bulundu. İsrail yönetimine seslenen Biden, "İnsani yardım ikincil bir husus ya da pazarlık kozu olamaz. Masum hayatları korumak ve kurtarmak bir öncelik olmalıdır" ifadelerini kullandı.
"Tek yol iki devletli çözüm"
Biden, bölgeye barış getirecek tek yolun iki devletli çözüm olduğunu vurguladı. "Geleceğe baktığımızda tek gerçek çözümün iki devletli çözüm olduğunu görüyoruz. Bunu ömrü boyunca İsrail'in destekçisi olan biri ve savaş zamanında İsrail'i ziyaret eden tek Amerikan başkanı olarak söylüyorum" diyen Biden, "İsrail'in güvenliğini ve demokrasisini garanti edecek başka bir yol yok.
Filistinlilerin barış içinde ve onurla yaşamasını garanti edecek başka bir yol yok. İsrail ile Suudi Arabistan dahil tüm Arap komşuları arasında barışı garanti edecek başka bir yol yok" şeklinde konuştu.
Husi saldırılarına değindi
Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için aynı zamanda İran'ın neden olduğu tehdidin kontrol altına alınması gerektiğini ifade eden Biden, "İşte bu nedenle Kızıldeniz'de uluslararası deniz taşımacılığını ve seyrüsefer özgürlüğünü savunmak üzere bir düzineden fazla ülkeden oluşan bir koalisyon kurdum. Husilerin kabiliyetlerini zayıflatmak ve bölgedeki ABD Kuvvetlerini korumak için saldırı emri verdim" dedi.
Biden, ABD ordusunun başkomutanı olarak halkını ve askeri personelini korumak adına daha fazla tedbir almakta tereddüt etmeyeceğini söyledi.
"Çin ile çatışma değil rekabet istiyoruz"
Çin-ABD ilişkilerine de değinen Biden, Cumhuriyetçilerin yıllardır "Çin'in yükselişte olduğu, Amerika'nın ise geride kaldığı" görüşünü dile getirdiğini ifade etti. "Yanlış anlamışlar. Amerika yükseliyor. Dünyanın en iyi ekonomisine sahibiz" diyen Biden, "Çin ile çatışma değil, rekabet istiyoruz" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON
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