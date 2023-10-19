İsrail ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarına açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden, "Sizce İsrail savaş hukukuna göre mi hareket ediyor?" sorusunu cevapsız bırakmayı tercih etti. Biden, soruya yanıt vermek yerine "Sizinle konuşmak güzeldi." diyerek basın mensuplarıyla görüşmeyi sonlandırdı.
ABD Başkanı öncesinde ise İsrail basınında çıkan, ABD yönetiminden yetkililerin, Hizbullah'ın İsrail'e karşı bir savaş başlatması halinde, ABD ordusunun İsrail ordusuna bu mücadelede destek olacağını belirttiğine ilişkin haberleri de yalanladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik muhtemel kara operasyonunun iptali olasılığına ilişkin olarak da Biden, İsrail ve ABD askeri yetkililerin, alternatiflerin neler olabileceği yönünde görüşmeler yürüttüğünü söylemekle yetindi. Biden, Gazze'deki ABD vatandaşlarının tahliyesine ilişkin çabalarının sürdüğünü de belirtti.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail son olarak da sivillerin sığındığı bir hastaneyi vurmuş ve yüzlerce insanı katletmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Son Dakika › Politika › Biden 'İsrail savaş hukukuna uyuyor mu?' sorusunu duyunca röportajı bitirdi - Son Dakika