ABD Başkanı Joe Biden, Suriye kaynaklı tehdit nedeniyle ulusal acil durumu uzattı

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye kaynaklı ulusal acil durumu 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Biden imzasıyla yayımlanan Beyaz Saray açıklamasında, "Türkiye Hükümeti'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekat eylemleri, sivilleri tehlikeye atmakta ve bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı daha da zayıflatma tehdidinde bulunmaktadır" denildi.

SURİYE KANNAKLI ACİL DURUMU 1 YIL DAHA UZATTI

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye kaynaklı ulusal acil durumu 1 yıl daha uzattı. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki ve Suriye ile ilgili durumlar nedeniyle Başkan Biden'ın ülkenin ulusal güvenliğine ve dış politikasına yönelik olağandışı ve olağanüstü tehditle başa çıkmak için ulusal acil durumu uzatma kararı aldığı bildirildi.

TUHAF TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/ YPG'ye düzenlediği askeri harekatların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiği, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığı iddia edilen açıklamada, Biden'ın 14 Ekim 2023'te süresi dolacak olan acil durum halinin süresinin 1 yıl daha uzatılması kararı aldığı ifade edildi.

Biden'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"14 Ekim 2019 tarihinde, 13894 sayılı Başkanlık Emri ile Başkan, Suriye'deki ve Suriye ile ilgili durumun ABD'nin ulusal güvenliğine ve dış politikasına oluşturduğu olağandışı ve olağanüstü tehditle başa çıkmak için Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (50 U.S.C. 1701 et seq.) uyarınca ulusal bir acil durum ilan etti.

Suriye'deki durum ve özellikle de Türkiye Hükümeti'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekat eylemleri, DAEŞ'i yenilgiye uğratma kampanyasını baltalamakta, sivilleri tehlikeye atmakta ve bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı daha da zayıflatma tehdidinde bulunmakta ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağandışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir.

Bu nedenle, 14 Ekim 2019 tarihli ve 13894 sayılı İcra Emrinde ilan edilen ulusal acil durum 14 Ekim 2023 tarihinden sonra da yürürlükte kalmalıdır. Bu nedenle, Ulusal Acil Durumlar Yasasının 202(d) bölümü (50 U.S.C. 1622(d)) uyarınca, Suriye'deki ve Suriye ile ilgili durumla ilgili olarak 13894 sayılı İcra Emrinde ilan edilen ulusal acil durumu 1 yıl süreyle devam ettiriyorum. Bu bildirim Federal Sicil'de yayınlanacak ve Kongre'ye iletilecektir."

DIŞİŞLERİ'NDEN JET YANIT

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, ABD tarafından Suriye bağlamında 2019'dan itibaren "ulusal acil durum" başlığıyla yayınlanan başkanlık kararnamesi hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Barış Pınarı Harekatı'nın, terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'ın terörist faaliyetlerine darbe vurduğunu ve bunları Türkiye sınırlarından uzaklaştırdığını belirten Bilgiç, harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına da katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Sözcü Bilgiç, "ABD'nin bu tür tek taraflı tasarruflarda bulunmak yerine Türkiye'nin Suriye'ye istikrar kazandırıcı ve bu ülkenin bütünlüğünü önceleyen politikalarını anlayarak desteklemesi, iki müttefikin köklü ve değerli ilişkilerine daha çok yakışacaktır. Bu çerçevede, ABD'nin bölücü terör örgütü ile angajmanını sonlandırmasını, 17 Ekim 2019 tarihli ortak açıklamanın hükümlerini yerine getirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.