ABD Büyükelçisi Barrack: SDG'ye Bağımsız Devlet Kurma Borcumuz Yok - Son Dakika
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Politika

ABD Büyükelçisi Barrack: SDG'ye Bağımsız Devlet Kurma Borcumuz Yok

ABD Büyükelçisi Barrack: SDG\'ye Bağımsız Devlet Kurma Borcumuz Yok
12.07.2025 09:39
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ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, SDG'nin bağımsız devlet kurma hakkı olmadığını belirtti. Barrack, SDG'nin YPG ile ilişkisini ve PKK'nın silah bırakma sürecini değerlendirdi. Ayrıca Türkiye'nin Orta Doğu'daki rolünü önemine vurgu yaparak, ABD'nin SDG ile olan ilişkilerinde makul bir geçiş süreci sağlama borcu olduğunu ifade etti.

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "SDG'ye bağımsız devlet kurma borcumuz yok" dedi.

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, New York'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 'SDG'nin silahsızlandırılmasına ilişkin' sorusuna cevap veren Barrack, "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir. PKK, bugün silah bırakmaya başladı. Bu, Türkiye açısından çok büyük bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Barrack, ABD'nin DEAŞ'la mücadele etmek için SDG ile ittifak kurduğunu söyleyerek, "Bu nedenle duygular çok yoğun çünkü onlar ortaklarımızdı. Ancak asıl soru şu, onlara ne borçluyuz? Onlara bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz. Onlara borçlu olduğum şey şu; makul bir şekilde yeni yönetime geçiş sürecinde bir yol sunma borcumuz var. Bu yeni rejimde tek Suriye ile nasıl bütünleşecekleri konusunda makul olunması gerekiyor. Suriye şunu savunuyor; federal bir sistemle Suriye olamaz. Ayrı ayrı Dürzi güçleri Dürzi gibi giyinip, Alevi Alevi gibi giyinip, Kürt Kürt gibi giyinip Suriye'de ordu olamaz. Tek bir yapı olacak. 7 aydır iktidardalar, bu çıkarları birleştirmeye çalışıyorlar. Bu SDG için çok zor bir konu. Bunun da farkındayız" diye konuştu.

Şam hükümeti ile SDG arasında mart ayında yapılan anlaşmaya değinen Barrack, "İlkesel mutabakata vardılar. İşe yaramadı. Neden işe yaramadı? Çünkü herkes ayrıntılar belli olmadan acele bir mutabakata vardı. Ayrıntılar önemlidir. Şimdi ayrıntıları netleştirme, herkesi bir araya getirme, çocuk parkındaki çocuğa 'hadi artık' deme vakti. SDG, ABD'nin kendisine borçlu olduğunu düşünüyor. ABD ise 'Size makul davranma konusunda borcumuz var ama siz makul olmazsanız başka alternatifler gündeme gelir' diyor" dedi.

Barrack, Türkiye'nin Ukrayna- Rusya ve Orta Doğu'da çok önemli rol oynadığını vurgulayarak, Türkiye'nin tüm bu aktörlerle ve ABD'yle çok iyi ilişkileri olduğunu aktardı. Barrack, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere tüm devlet yetkililerinin çok kilit rol oynadıklarının altını çizdi.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları hakkında da açıklamada bulunan Barrack, "Türkiye çok akıllı topluma sahip olduğu için kendi insansız hava araçlarını ve jetlerini üretmeye başladı. Türkiye'nin insansız hava araçları, muhtemelen dünyanın en iyi insansız hava araçları. TB2'ler Ukrayna savaşında kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Türkiye, Suriye, Ankara, PKK, YPG, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Büyükelçisi Barrack: SDG'ye Bağımsız Devlet Kurma Borcumuz Yok - Son Dakika

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