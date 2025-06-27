ABD'den İran'a 30 milyar dolarlık nükleer teklif

ABD'li haber kanalı CNN, Trump yönetiminin İran'ı müzakere masasına oturtmak amacıyla uranyum zenginleştirme faaliyeti içermeyen "sivil nükleer program" oluşturması için yaklaşık 30 milyar dolarlık bir yardım teklifini ele aldığını belirtti.

ABD'li CNN International kanalının konuyla ilgili bilgi sahibi 4 kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD ve Orta Doğu'dan bazı ülkelerin, son iki hafta İran- İsrail arasındaki yoğun saldırıların devam ettiği dönemde İranlılarla görüştüğü belirtildi. Kaynaklara göre İran'ın müzakere masasına oturması için çeşitli teklifler sunuldu. ABD'nin İran'a saldırısından bir gün önce ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Körfez ülkelerindeki ortaklar arasında geçtiğimiz cuma günü Beyaz Saray'da gerçekleştirilen gizli ve saatler süren toplantıda bazı ayrıntıların masaya yatırıldığı ifade edildi. Toplantıda görüşülen teklifler arasında, İran'a uranyum zenginleştirme faaliyeti içermeyen, sivil amaçlı enerji üreten bir nükleer program inşa etmesi için 30 milyar dolarlık yardım yapılmasının yer aldığı aktarıldı. Paranın ise ABD'nin Arap ortaklarından gelmesinin planlandığı ifade edildi. Ayrıca diğer teklif arasında İran'a yönelik bazı yaptırımların kaldırılması, İran'ın şu anda serbest şekilde kullanması kısıtlanan ve yabancı banka hesaplarında bulunan 6 milyar dolara erişmesine izin verilmesinin yer aldığı kaydedildi. Geçtiğimiz hafta ortaya atılan ve şu anda değerlendirilen bir diğer teklifin ise ABD'nin Körfez'deki müttefiklerinin, ABD'nin hafta sonu sığınak delici bombalarla vurduğu Fordow Nükleer Tesisinin uranyum zenginleştirme faaliyeti içermeyen programla değiştirilmesi için İran'a ödeme yapması olduğu ifade edildi. Kaynaklar, farklı kişiler tarafından ortaya atılan birçok fikir olduğunu belirtti.

"ABD ve İran önümüzdeki hafta görüşebilir"

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz çarşamba günü ABD ve İran'ın gelecek hafta masaya oturacağını söylemişti. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise gelecek hafta yapılacak görüşmelerden haberdar olmadıklarını ifade etmişti. Görüşmelere yakın kaynaklar görüşme için henüz bir tarih belirlenmediğini ifade ediyor. - WASHINGTON