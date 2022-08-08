ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret etti - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret etti

08.08.2022 16:28
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7-8 Ağustos'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İş Birliği Bakanı Naledi Pandor ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7-8 Ağustos'ta Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İş Birliği Bakanı Naledi Pandor ile bir araya geldi.

Bakan Blinken, görüşmede, Güney Afrika ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine verdikleri öneme işaret ederek bu çerçevede atılacak adımları masaya yatırdı.

Bakan Pandor da ABD'nin Güney Afrika açısından değerli bir ortak olmayı sürdürdüğünü ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Blinken, Güney Afrika'nın ardından Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda'yı ziyaret edecek.

Blinken, Hecor Pieterson Müzesi'ni ziyaret etti

Afrika turunu 7 Ağustos'ta Güney Afrika'nın Johannesburg kentinden başlatan Blinken, dün Soweto'yu ziyaret etti. Bu ziyarette Blinken, ülke tarihinde önemli siyasi olaylarından 1976 Soweto Ayaklanması'nda, 13 yaşındayken beyaz ırkçı apartheid rejimi polisi tarafından katledilen Hector Pieterson'un anıtını ve müzesini gezdi.

Bakan Blinken, burada yaptığı açıklamada, Güney Afrika ve ABD'nin sosyal adaletsizlikle mücadelede birbirlerinden öğrenebilecekleri çok şey olduğunu söyledi.

Güney Afrika-ABD ilişkileri

Güney Afrika Cumhuriyeti, halihazırda ABD'nin Afrika'daki en önemli ticari ortağı olma özelliğini sürdürüyor.

ABD, yaklaşık 13 milyar dolarlık ticaret hacmiyle de Çin'in ardından Güney Afrika'nın en büyük ticaret ortağı olma özelliği taşıyor.

ABD'nin Güney Afrika'daki yatırımları 2019'da 7,8 milyar doları bulmuştu. Ülkede 2022 itibarıyla 600'den fazla Amerikan şirketi faaliyet gösteriyor.

Güney Afrika ile ABD arasında ülkenin demokrasiye geçtiği 1994'ten beri sağlam temelli ekonomik ve politik ilişkiler bulunuyor.

Geçmişte ABD başkanlarından Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ziyaretlerde bulunmuştu.

Güney Afrika'nın Rusya-Ukrayna krizindeki tarafsız tutumu, son dönemde ABD-Güney Afrika ilişkilerinde önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret etti - Son Dakika

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