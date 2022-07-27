Ukrayna'nın işgalinden bu yana bir ilk! ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüşecek - Son Dakika
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Ukrayna'nın işgalinden bu yana bir ilk! ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüşecek

27.07.2022 21:41

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüşme gerçekleştirecek. Yapılması planlanan görüşme, iki bakan arasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasından bu yana ilk görüşme olması özelliğiyle dikkat çekiyor.

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

İSTANBUL'DA İMZALANAN ANLAŞMA GÖRÜŞÜLECEK

Blinken düzenlediği basın toplantısında, Lavrov ile yapmayı planladığı telefon görüşmesinde, Rusya tarafından gözaltına alınan ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner ve ABD'li eski asker Paul Whelan'ı ABD'ye geri getirmek için "haftalar önce" Rusya'ya sunulan "önemli bir teklifi" ve Ukrayna tahıl ihracatı ile ilgili İstanbul'da imzalanan anlaşmayı ele almayı planladığını ifade etti. Blinken, mahkum takası için yapılan teklif hakkında ise detay vermedi.

GRİNER VE WHELAN İÇİN TAKAS TEKLİFİ

ABD'nin Griner ve Whelan'ı ABD'ye geri getirmek için ABD'de 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'u takas etmeyi teklif ettiği öne sürüldü. Whelan, 2018'den bu yana casusluk iddiasıyla, Griner ise geçtiğimiz şubat ayından bu yana uyuşturucu bulundurmaktan Rusya'da hapiste tutuluyor.

"UKRAYNA KONUSUNDA PAZARLIK YAPMAYACAĞIM"

Blinken, Lavrov'la yapacağı telefon görüşmesinde Ukrayna konusunda pazarlık yapmayacağını vurgulayarak, Ukrayna tarafı olmadan Rus tarafı ile Ukrayna'yı tartışmayacaklarını yineledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'nın işgalinden bu yana ilk kez Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek

SAVAŞIN BAŞLAMASINDAN BU YANA İLK GÖRÜŞME

Söz konusu görüşme, iki bakan arasında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasından bu yana ilk görüşme olacak.

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Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez Lavrov ile görüşecek Blinken, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez Lavrov ile görüşecek ADDİS ABABA - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Etiyopya'da (3) ADDİS ABABA - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Etiyopya'da (3)
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ukrayna'nın işgalinden bu yana bir ilk! ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüşecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'nın işgalinden bu yana bir ilk! ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüşecek - Son Dakika
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