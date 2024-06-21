ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan'ı barış anlaşması imzalamaya davet etti - Son Dakika
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Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan'ı barış anlaşması imzalamaya davet etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Azerbaycan ve Ermenistan'ı yakın zamanda barış anlaşmasını imzalamaya davet etti. Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise barış görüşmelerinin ilerletilmesi için AGİT Minsk Grubu ve ona bağlı tüm kurumların faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ABD ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve COP29'a destek verilmesi konuları da görüşüldü.

21.06.2024 10:08
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Azerbaycan ve Ermenistan'ı yakın zamanda barış anlaşmasını imzalamaya davet etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Blinken görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmelerine değindi. İki ülke arasındaki barış görüşmelerinin ilerletilmesi açısından elde edilen sonuçlardan memnun olduklarını belirten Blinken, ABD'nin iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini desteklemeye devam etmeye kararlı olduğunu vurguladı. Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan'ı yakın zamanda barış anlaşmasını imzalamaya davet etti. ABD'nin Azerbaycan'la ikili ilişkilere verdiği öneme değinen Blinken, iki ülke arasındaki arasında iklim değişikliği ve enerji alanında ortak hedeflere ulaşılması yönünde yapıcı iş birliğine vurgu yaparak ABD'nin Azerbaycan'la yenilenen ve güçlenen ikili ilişkileri desteklediğini söyledi. Blinken, Azerbaycan'da düzenlenecek 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP29) başarıyla sonuçlanması için ABD'nin her türlü destek sağlayacağını dile getirdi.

"AGİT Minsk Grubu ve ona bağlı tüm kurumların faaliyetlerine resmen son verme zamanı çoktan geldi"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise görüşmede, bölgede barışın sağlandığını ve barış anlaşmasının temelini oluşturan ilkeleri ve şartları sunan tarafın Azerbaycan olduğunu vurguladı. Aliyev, normalleşme süreci ve barış görüşmelerinin ilerletilmesine yönelik çabaların ikili görüşmelerle devam ettiğini belirtti. ABD'nin barış görüşmelerine katkıda bulunma kararlılığını takdir eden Aliyev, barış görüşmelerinin ilerletilmesi açısından Ermenistan'da anayasa, ilgili yasalar ve iç normatif yasal düzenlemeler temelinde Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarına son verilmesinin önemine dikkat çekti. Aliyev, geçmişte kalan çatışma sayfasının tamamen kapatılması için işlevsel olmayan AGİT Minsk Grubu ve ona bağlı tüm kurumların faaliyetlerine resmen son verme zamanının çoktan geldiğini ifade etti.

ABD ve Azerbaycan arasında enerji alanında uzun vadeli başarılı iş birliğine değinen Aliyev, iklim değişikliğine hazırlık süreci ve COP29 çerçevesinde iki ülkenin heyetleri arasındaki etkin iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek COP29'u destekleme niyetinden dolayı ABD'ye teşekkür etti. Azerbaycan'ın da ABD ile ilişkilere önem verdiğini vurgulayan Aliyev, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesini ve yeni bir seviyeye çıkarılmasını desteklediğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca insan hakları ve demokrasi, ülkelerin iç kanunlarının üstünlüğüne saygı gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da, "Bakan Blinken, Ermenistan ve Azerbaycan'ın barış anlaşmasına yönelik kaydettiği ilerlemeyi takdir etti ve anlaşmanın gecikmeden sonuçlandırılmasının önemini vurguladı" ifadelerine yer verildi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan'ı barış anlaşması imzalamaya davet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan'ı barış anlaşması imzalamaya davet etti - Son Dakika
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