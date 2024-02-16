ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bulgaristan Başbakanı Denkov ile görüştü

Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya'da Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Blinken bugün Münih'te Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov ile bir araya geldi. Blinken görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın Avrupa ve ABD'nin olağanüstü bir ortak olduğunu belirterek, "Bunu her gün çeşitli şekillerde görüyoruz. Sivil nükleer işbirliğimizi hızlı artırmak için birlikte çalışıyoruz. Elbette F-16'lar, Stryker'lar da dahil olmak üzere askeri modernizasyon üzerinde de çalışıyoruz. En önemlisi de Avrupa Birliği (AB) ve NATO arasındaki entegrasyonu derinleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Bulgaristan'a Ukrayna'ya sağladığı ve sağlamaya devam ettiği destek ve hem Ukrayna hem de Karadeniz bölgesindeki güvenlik ve istikrar için teşekkür eden Blinken, "Bu desteği elbette Bulgaristan'ın sağladığı askeri ve insani yardımda, şu anda Romanya ve Türkiye ile devam eden üçlü mayın temizleme çalışmasında ve Rus saldırganlığının bir sonucu olarak evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalılara yönelik gerçek, samimi ve güçlü destekte görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Gelecekte de ABD'ye güvenebiliriz"

Blinken'in ardından Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov ise, " Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının başlamasıyla Bulgaristan'ın konumu Avrupa'nın bir parçası olarak çok önemli hale geldi. Dolayısıyla Bulgaristan'ın Karadeniz bölgesindeki savunma ve caydırıcılık çabaları için kilit bir ülke olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan ve NATO'nun diğer müttefikleri ile birlikte bölgenin istikrarlı olduğundan emin olunması gerektiğini vurgulayan Denkov, "Bizler bu konuda son derece kararlıyız. Bu nedenle birçok müttefikimizle birlikte Bulgaristan'ı ait olduğu yere yani Avrupa'nın ve NATO'nun yapısına yerleştirmek ve orada güvenilir ortaklar olmak için birlikte çalışmak üzere buradayız" diye konuştu.

Geçmişte yaptıkları için ABD'ye teşekkür eden Denkov, "Rusya Bulgaristan'a gaz sevkiyatını durdurduğunda desteğinizin ne kadar önemli olduğunu hatırlıyoruz. O zaman bize yardım etmek için oradaydınız ve gelecekte de ABD'ye güvenebiliriz" dedi. - MÜNİH