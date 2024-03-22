ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır'daki temaslarının ardından geldiği İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüştü.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana 6. kez Orta Doğu turu gerçekleştiriyor. Bakan Blinken, Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik İsrail ile Hamas arasında arabulucular tarafından yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi amacıyla çıktığı Orta Doğu turunun ikinci ayağı Mısır'da temaslarını tamamladı. Blinken, turunun son durağı olan İsrail'e geçti. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 uçağıyla Tel Aviv'e gelen Blinken, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı. Blinken, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını da içeren ateşkes anlaşmasına yönelik İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile başa başa görüşme gerçekleştirdi.
Blinken'ın savaş kabinesinin üyeleriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.
" Doha'da anlaşmaya varılması için baskı yapmaya devam ediyoruz"
Öte yandan Blinken dün Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Katar'ın başkenti Doha'da İsrail ile Hamas arasında arabulucular tarafından yürütülen ateşkes görüşmelerine ilişkin, "Müzakereciler çalışmaya devam ediyor. Aradaki farklılıklar azalıyor, Doha'da bir anlaşma yapılması için baskı yapmaya devam ediyoruz. Ancak bunun (ateşkes anlaşmasının) mümkün olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. - TEL AVİV
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