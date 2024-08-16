ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i ziyaret edecek - Son Dakika
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Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i ziyaret edecek

İsrail medyası, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri çerçevesinde Pazar günü İsrail'i ziyaret edeceğini belirtti. Hamas'ın katılmadığı görüşmeler gelecek hafta yeniden yapılacak.

16.08.2024 19:18
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İsrail medyası, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Katar'ın başkenti Doha'da dün başlayan ve bugün sona eren Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri çerçevesinde Pazar günü İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi.

Katar'ın başkenti Doha'da dün başlayan Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakereleri bugün sona erdi. Hamas'ın katılmadığı ancak ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ile gerçekleştirilen görüşmelerin gelecek hafta yeniden yapılacağı belirtildi. İsrail medyasında yer alan haberlerde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in müzakereler çerçevesinde Pazar günü İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi. Haberde Blinken'in pazartesi günü Netanyahu ile görüşeceği ve ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için İsrail Başbakanına baskı yapmasının beklendiği aktarıldı.

Hamas'tan açıklama

Hamas yetkilisinin ateşkes müzakerelerine ilişkin Reuters'a yaptığı açıklamada, "Doha'daki ateşkes görüşmelerinin sonuçları ile ilgili verilen bilgi, Temmuz ayı başında yaptığımız son teklifle uyumlu değil" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Doha'daki görüşmelerin ardından ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştü. İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gallant görüşmede esirlerin serbest bırakılması amacıyla devam eden görüşmelerin önemini vurguladı ve bir anlaşmaya varılmasının "hem ahlaki hem de stratejik bir zorunluluk" olduğunu belirtti. Bakanlar, İran ve müttefiklerinin İsrail'e olası saldırılarına karşı devam eden koordinasyonu da ele aldı. Gallant ABD'ye olası bir İran saldırısını engellemeye yardımcı olacak kuvvetlerin toplu olarak konuşlandırılmasından dolayı teşekkür etti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'i ziyaret edecek - Son Dakika

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