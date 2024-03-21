ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı Orta Doğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'deki sivillerin korunması ve bölgeye insani yardımların artırılması konuları ele alındı. Blinken, ayrıca Filistin devletinin kurulması ve Sudan ile Yemen'deki çatışmaları da ele aldı. Blinken, ziyaretinin ardından Mısır ve İsrail'i ziyaret edecek.

21.03.2024 00:30  Güncelleme: 00:37
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana çıktığı 6'ncı Orta Doğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bakanların görüşmede İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunması ve bölgeye insani yardımların artırılması konularını ele aldığı belirtildi. Açıklamada, Blinken'ın görüşmede Gazze'deki çatışmanın çözümü ve çatışma sonrası döneme hazırlık konusunda bölgesel ve uluslararası ortaklarla yakın koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladığı ifade edildi.

Blinken'ın görüşmede, ABD'nin İsrail için güvenlik garantileri olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yoluyla kalıcı barışın sağlanmasına olan bağlılığını vurguladığı aktarılan açıklamada, bakanların ayrıca Sudan ve Yemen'deki çatışmaları da ele aldıkları ifade edildi. Blinken'in ziyareti çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'la bir araya gelmesi bekleniyor.

Blinken, yarın Kahire'de Arap Dışişleri Bakanları ile görüşecek

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı ve Filistinli üst düzey bir yetkili ile yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşeceğini açıkladı.

Cuma günü İsrail'e geçmesi bekleniyor

Blinken'ın, temaslarının ardından Mısır'dan sonra İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor. - CİDDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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