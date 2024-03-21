ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana çıktığı 6'ncı Orta Doğu turunun ilk durağı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bakanların görüşmede İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki sivillerin korunması ve bölgeye insani yardımların artırılması konularını ele aldığı belirtildi. Açıklamada, Blinken'ın görüşmede Gazze'deki çatışmanın çözümü ve çatışma sonrası döneme hazırlık konusunda bölgesel ve uluslararası ortaklarla yakın koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladığı ifade edildi.

Blinken'ın görüşmede, ABD'nin İsrail için güvenlik garantileri olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması yoluyla kalıcı barışın sağlanmasına olan bağlılığını vurguladığı aktarılan açıklamada, bakanların ayrıca Sudan ve Yemen'deki çatışmaları da ele aldıkları ifade edildi. Blinken'in ziyareti çerçevesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'la bir araya gelmesi bekleniyor.

Blinken, yarın Kahire'de Arap Dışişleri Bakanları ile görüşecek

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Blinken'ın Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı ve Filistinli üst düzey bir yetkili ile yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşeceğini açıkladı.

Cuma günü İsrail'e geçmesi bekleniyor

Blinken'ın, temaslarının ardından Mısır'dan sonra İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor. - CİDDE