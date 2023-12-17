ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan İsrail-Filistin çatışmalarını ele aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail- Filistin arasındaki çatışmaları ele aldıkları aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Blinken ile Bakan Fidan'ın yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail-Filistin arasındaki çatışmaları ele aldıkları aktarıldı. Açıklamada, "İkili, Gazze'ye yönelik insani yardımın hızının ve ölçeğinin arttırılmasına vurgu yaparak, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin görüşmelerini sürdürdü. Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca İsveç'in NATO üyeliğinin bir an önce onaylanmasının önemini de ele aldılar" denildi. - WASHINGTON