 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan İsrail-Filistin çatışmalarını ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan İsrail-Filistin çatışmalarını ele aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar ele alındı. İkili, Gazze'ye yönelik insani yardımın arttırılması ve İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının önemini de konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan İsrail-Filistin çatışmalarını ele aldı
17.12.2023 - 23:04,
Abone Ol

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail- Filistin arasındaki çatışmaları ele aldıkları aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Blinken ile Bakan Fidan'ın yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail-Filistin arasındaki çatışmaları ele aldıkları aktarıldı. Açıklamada, "İkili, Gazze'ye yönelik insani yardımın hızının ve ölçeğinin arttırılmasına vurgu yaparak, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin görüşmelerini sürdürdü. Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca İsveç'in NATO üyeliğinin bir an önce onaylanmasının önemini de ele aldılar" denildi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan İsrail-Filistin çatışmalarını ele aldı - Son Dakika


22:40
Bakan Tekin'den muhalefetin 'tarikat' eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz Bakan Tekin'den muhalefetin "tarikat" eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
21:06
TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57
TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28
İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu

Son Dakika
22:40 Bakan Tekin'den muhalefetin "tarikat" eleştirilerine yanıt: STK'lar çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz
21:06 TBMM'de başörtüsü kavgası! Merve Kavakçı'yı hatırlatan AK Partili Özlem Zengin'e CHP'li Başarır'dan dikkat çeken yanıt
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
19:55 Dışişleri Bakanı Fidan'dan Blinken'a Gazze çağrısı: İsrail üzerindeki nüfuzunu kullan
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28 İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47 Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 23:28:34. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan İsrail-Filistin çatışmalarını ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement