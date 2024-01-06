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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Girit Adası'nda Yunanistan Başbakanı ile görüştü - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Girit Adası'nda Yunanistan Başbakanı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye temaslarının ardından Yunanistan'a bağlı Girit Adası'na gelerek Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve NATO müttefikleri olarak ortak bağlılıklar vurgulandı. Ayrıca, Orta Doğu'daki durum da ele alındı. Blinken, Yunanistan'ın bölgesel liderliği için teşekkür etti ve ilerleyen ziyaretlerini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Girit Adası\'nda Yunanistan Başbakanı ile görüştü
06.01.2024 - 22:38,
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Girit Adası'nda Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye temaslarının ardından Yunanistan'a bağlı Girit Adası'na geldi. Blinken, burada Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüştü. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve NATO müttefikleri olarak demokrasi, barış ve refaha olan ortak bağlılıklar vurgulandı. Ayrıca, Orta Doğu'daki durum da ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Blinken'in, Miçotakis'e Ukrayna'ya devam eden desteği, Gazze'deki sivillere hayat kurtaran insani yardımların ulaştırılması ve Refah Muhafızı Operasyonu'na katılımıyla Kızıldeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması da dahil olmak üzere Yunanistan'ın bölgesel liderliği için teşekkür ettiği belirtildi.

Blinken, Yunanistan ziyaretinin ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Mısır, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'yı ziyaret edecek. - GİRİT

Kaynak: İHA
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