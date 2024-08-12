ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri Orta Doğu'daki durumu ele aldı

Politika

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yaptıkları görüşmede Orta Doğu'daki durumu ele aldı. Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin yapılan ortak açıklamada, liderlerin Gazze Şeridi'nde gerilimin azaltılmasına, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik devam eden çabalara tam desteğini ifade ettiği aktarılarak, "Başkan Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Al Thani'nin mümkün olan en kısa sürede ateşkes anlaşmasının tamamlanması için müzakerelerin bu hafta yeniden başlamasına yönelik çağrısına destek veriyoruz ve kaybedecek daha fazla zaman kalmadığını vurguluyoruz. Tüm taraflar sorumluluklarını yerine getirmeli" denildi.

Gazze'ye yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması ve dağıtılması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, liderler İsrail'in İran ve İran destekli grupların saldırılarına karşı kendisini savunmasına destek verdiklerini ifade etti.

İran'a İsrail'e yönelik devam eden saldırı tehditlerini geri çekmesi çağrısında bulunulan açıklamada, liderler söz konusu saldırının gerçekleşmesi halinde bölgesel güvenlik açısından doğacak ciddi sonuçları ele aldıklarını aktardı. - WASHINGTON