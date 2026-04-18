ABD-İran Müzakereleri Tehlikede

18.04.2026 21:53
ABD'li yetkililer, müzakerelerde ilerleme olmazsa savaşın başlayabileceğini belirtti.

ABD merkezli haber sitesi Axios, üst düzey bir ABD'li yetkilinin, müzakerelerde kısa süre içinde bir ilerleme sağlanmazsa savaşın gelecek günlerde yeniden başlayabileceğini söylediğini öne sürdü. Haberde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da üst düzey ABD'li yetkililerle İran müzakereleri ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi.

ABD-İran arasındaki ateşkes sonlanmadan taraflar arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun ne zaman gerçekleşeceği hala gizemini koruyor. Öte yandan, ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu sabah Beyaz Saray'daki durum odasında Hürmüz Boğazı çevresindeki krizi ve İran ile müzakereleri görüşmek üzere toplantı düzenlediğini öne sürdü. İki ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde üst düzey bir ABD'li yetkilinin, müzakerelerde kısa süre içinde bir ilerleme sağlanmazsa savaşın gelecek günlerde yeniden başlayabileceğini söylediği öne sürüldü.

Toplantıya katılan isimler

Yetkilinin açıklamasına göre Beyaz Saray'daki toplantıya ABD-İran müzakerelerinin bir sonraki turuna katılması beklenen ABD Başkan Yardımcısı James David Vance de katıldı. Toplantıda ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Macro Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in de yer aldığı kaydedildi. Toplantıya ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

"İran'ın Hürmüz'ü yeniden kapatmasının sebebi uranyum"

Ayrıca müzakerelere yakın ABD'li kaynaklar, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Kaynaklar, İran'ın ABD ile yürürlükteki ateşkes sona erene kadar boğazı açık tutma kararından geri adım atmasının, tarafların İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve stokları konusunda uzlaşamamasından kaynaklandığını belirtti.

Trump yaptığı son açıklamada, "Boğazı tekrar kapatmak istediler, biliyorsunuz, yıllardır yaptıkları gibi. İran, ABD'ye şantaj yapamaz. Aslında artık birçok gemi Texas'a geliyor. Louisiana'ya gemiler geliyor. Buna alıştılar ve belki de bunu yapmaya devam ederler. Oldukça iyi sonuç verdi" demişti.

Görüşmelerin çok iyi gittiğini vurgulayan Trump, "Göreceğiz. Günün sonunda bazı bilgilerimiz olacak. Onlarla konuşuyoruz ve sert bir duruş sergiliyoruz. Çok insan öldürdüler" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Dış Politika, Beyaz Saray, ABD Başkanı, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

