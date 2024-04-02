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ABD, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğuna düzenlediği saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı - Son Dakika
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Politika

ABD, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğuna düzenlediği saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı

ABD, İsrail\'in Şam\'daki İran Konsolosluğuna düzenlediği saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Şam'daki saldırıyla hiçbir ilgimiz yok. Herhangi bir şekilde dahil olmadık' dedi. İsrail'in İran Konsolosluğuna dün gerçekleştirdiği hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetmişti.

02.04.2024 23:51  Güncelleme: 23:54
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şam'daki saldırıyla hiçbir ilgimiz yok. Herhangi bir şekilde dahil olmadık" dedi.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısına ilişkin ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, açıklamalarda bulundu. Kirby, "Dini Lider ve Devrim Muhafızları'nın ne yapıp ne yapmayacağını tahmin edemem. Şunu açıklığa kavuşturmama izin verin. Şam'daki saldırıyla hiçbir ilgimiz yok. Herhangi bir şekilde dahil olmadık" dedi.

Ne olmuştu?

İsrail'in İran Konsolosluğuna dün gerçekleştirdiği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Suriye ve Lübnan'dan sorumlu Kudüs Gücü Komutanı Zahedi ile Zahedi'nin yardımcılarından Muhammed Hacı Rahimi ve Hüseyin Aminullah'ın da yer aldığı 13 kişi hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının "cevapsız" kalmayacağını ifade etmişti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ise saldırıya ilişkin İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını belirterek, "Siyonist İsrail rejiminin destekçisi olan ABD'ye bu konuda önemli bir mesaj gönderdik. ABD, sorumluluk almalı ve hesap vermeli" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğuna düzenlediği saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı - Son Dakika

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