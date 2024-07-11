ABD, İsrail ve Hamas arasındaki müzakerelerde ilerleme olduğunu belirtti

Politika

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail ile Hamas arasında devam eden esir ve ateşkes anlaşması müzakerelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İşlerin iyi yönde ilerlediği konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bölgede esir ve ateşkes anlaşmaları müzakereleri de devam ediyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, görüşmeler konusunda umut verdi. Kirby yaptığı açıklamada, "İşlerin iyi yönde ilerlediği konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyiz" dedi. Hamas ile İsrail arasında hala bazı boşluklar olduğunu belirten Kirby, "Bu boşlukların kapatılabileceğine inanıyoruz ve Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns de şu anda bunu yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON