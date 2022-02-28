ABD Minsk Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
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ABD Minsk Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerini askıya aldı

28.02.2022 16:20
ABD Minsk Büyükelçiliği'ndeki faaliyetlerini askıya aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Minsk Büyükelçiliği'nin faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Minsk Büyükelçiliği'nin faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, " ABD Dışişleri Bakanlığı, Minsk'teki Büyükelçiliğimizde operasyonları askıya aldı" ifadelerini kullandı. Blinken ayrıca, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde acil işlerde çalışmayan personelin ve aile üyelerinin gönüllü olarak ayrılmasına izin verildiğini belirterek, "Bu adımları, Rus askeri güçlerinin Ukrayna'ya sebepsiz ve haksız saldırılarından kaynaklanan güvenlik ve emniyet sorunları nedeniyle attık" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın yerel güvenlik ortamı ve diğer koşullara göre dünyanın her yerindeki büyükelçilikler ve konsolosluklardaki duruşunu sürekli olarak güncellediğini aktaran Blinken, ABD vatandaşlarının güvenliğinden daha yüksek bir önceliklerinin olmadığını kaydetti. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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