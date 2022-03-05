ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü - Son Dakika
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ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü

05.03.2022 12:56

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman'ın Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı görüşme sona erdi. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. - ANKARA

ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü
ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü
ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü
ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü
ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü
ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü
ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü
ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü - Son Dakika


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