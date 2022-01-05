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ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin kızının iPhone telefon kullanması İranlılardan tepki çekti - Son Dakika

ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin kızının iPhone telefon kullanması İranlılardan tepki çekti

05.01.2022 19:22

ABD tarafından öldürülen babası Kasım Süleymani'nin anma törenine katılan Zeynep Süleymani, çekilen fotoğrafında iPhone 13 Pro Max kullandığının görülmesi üzerine eleştiri oklarının hedefi oldu. İranlı sosyal medya kullanıcıları, "ABD'yi yok etme sözü veren Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani'nin Amerikan yapımı iPhone ile meydan okuması müthiş bir ironi" ifadelerini kullandı.

ABD tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında öldürülen eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 2. ölüm yıl dönümünde dün İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen törenle anılmıştı.

iPHONE TELEFONU DİKKATLERDEN KAÇMADI

Ancak Zeynep Süleymani'nin ABD'ye intikam mesajı verdiği törende elinde iPhone 13 Pro Max model telefon ile çektirdiği fotoğrafı ülke gündemine oturdu. Söz konusu fotoğraf karesi sosyal medyada hızla yayılırken, Zeynep Süleymani'nin iPhone model telefon kullanmasına İran halkından tepki yağdı. İranlı sosyal medya kullanıcıları Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, "ABD'yi yok etme sözü veren Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani'nin 'Amerikan yapımı' iPhone ile meydan okuması müthiş bir ironi" ifadelerini kullandı.

EŞİ HEDİYE ETMİŞ

Zeynep Süleymani'ye yakın kaynaklar ise Süleymani'ye iPhone model telefonu Lübnanlı eşinin hediye ettiğini öne sürdü.

SÜLEYMANİ NE DEMİŞTİ?

Zeynep Süleymani, babası için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, ABD'den babasının intikamını alacaklarını belirterek, "Kasım Süleymani hala İran halkının kalbinde yaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.

ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin kızının iPhone telefon kullanması İranlılardan tepki çekti
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Kasım Süleymani, iPhone 13, Medya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin kızının iPhone telefon kullanması İranlılardan tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin kızının iPhone telefon kullanması İranlılardan tepki çekti - Son Dakika
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