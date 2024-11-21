ABD, Ukrayna'nın 4,7 Milyar Dolarlık Borcunu Affediyor

Politika

ABD yönetimi, Ukrayna'nın 4,7 milyar dolarlık kredi borcunun affı için harekete geçildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugün gerçekleştirilen basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ABD Kongresi tarafından nisan ayında kabul edilen bir finansman yasası çerçevesinde Ukrayna'nın 4,7 milyar dolarlık kredi borcunun affı için adım atıldığını açıkladı.

Adıma ilişkin açıklamada Miller, "Yasada belirtilen adımı atarak bu krediyi sildik" dedi. Miller, diğer yandan ABD Kongresi'nin Biden yönetiminin bu adımını bloke edebileceğine dikkat çekti.

ABD Senatosunun, Ukrayna'ya yönelik yardımları eleştirmesiyle bilinen Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un sunduğu bir teklif çerçevesinde Ukrayna'nın kredi borçlarının affını reddeden bir önergeyi bugün oylaması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Washington'daki yetkililere 20 Ocak'ta başkanlığın Donald Trump'a devrinden önce Ukrayna'ya olabildiğince yardım sağlanması konusunda aceleci davranma çağrısı yapmıştı.

Biden yönetimi, Trump'ın Ukrayna'ya yardımı sınırlandırmasından endişe ediyor. Bu endişeyi paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin yardımlarının sınırlandırılması halinde Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kaybedeceğini söylemişti. Amerikan basınına konuşan Zelenski, "Savaşacağız, kendi üretimimiz var fakat kazanmamıza yeterli değil. Bunların hayatta kalmamız için yeterli olduğunu düşünmüyorum" demişti. - WASHINGTON