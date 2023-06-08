Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları uyardı: Binalarınız dayanıklı değilse dönüşüm sürecini başlatın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

"AFET KAPINIZI ÇALMADAN TEDBİRİNİZİ ALIN"

Millet bahçelerinin deprem anlarında toplanma alanları olarak kullanıldığı belirten Erdoğan, "Kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı adımlar atacağız. Böylesi bir konuda tamahkarlığa izin vermeyeceğiz. Gözünü para hırsı bürüyenlerin kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. Ne gerekiyorsa bu meseleyi çözeceğiz. Yarısı bizden kampanyasına dönük ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Binanız depreme dayanıklı değilse dönüşüm süreceğini başlatın, afet kapınızı çalmadan siz tedbirinizi alın. En yakın zamanda deprem vilayetlerini yeniden dolaşacağım." dedi.

"BÜYÜK BİR BOŞLUĞU DOLDURMAKTA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"İnsanımızın nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırmakla kalmıyoruz. Aynı zamandan gençlerden çocuklara kadar farklı toplum kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Şehir hayatlarından yorulan vatandaşlarımız ruhlarını buralarda dinlendiriyor. Evlatlarımız burada sosyalleşiyor. Her yaş grubundan insanımız burada spor yaparak sağlıklı bir hayat sürme imkanına kavuşuyor. Millet Bahçelerimiz bu yönleriyle büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Kazandırdığımız her millet bahçesiyle şehirlerimizde cazibe merkezleri oluşturuyoruz. Afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet vermektedir.

"TOPLANMA ALANLARININ ÖNEMİNİ DAHA İYİ KAVRADIK"

6 Şubat depremlerinde toplanma alanının önemini daha iyi kavradık. Çevre ve Şehircilikte attığımız her adımın çok ciddi faydasını gördük. 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırmak hedefimizin ehemmiyeti de anlaşılmış oldu. Sözümüzü tutmak için çalışmalarımız sürdürüyoruz. Hedefimizi 100 milyon metrekareye çıkardık. Millet bahçesi sayımızı da 500 olarak güncelledik. 21,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 189 millet bahçemiz hizmette. 137 millet bahçemizin yapımı devam ediyor. Vizyon projemiz Atatürk Havalimanı'na yapmakta olduğumuz millet bahçemizdir. Tüm etaplarıyla hizmete girdiğinde dünyanın gözde şehir parkları arasında yerini alacaktır.

"81 İLİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK"

Çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz. Atatürk Havalimanı millet bahçesi ile birlikte 500 millet bahçemizin tamamını bitirdiğimizde 81 ilin çehresi değişecek. Bizim dünya görüşümüzün özünde tabiatı bir emanet olarak görmek vardır. Gökyüzü bize emanettir. Denizler bize emanettir. Toprak bize emanettir. Gözümüzün gördüğü veya görmediği her şey bizlere emanettir. Tabiata en güzel şekilde sahip çıkmanın gayretindeyiz. Çevre bilincinin toplumumuzda kök salması için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Bu seneki çevre haftasının temasını temiz dünya temiz deniz olarak belirledik. 5 sene önce başlattığımız sıfır atık hareketinin temel hedefi plastik atığının önüne geçmektir. Ülkemiz genelinde 160 bin bina ve yerleşkeye sıfır atık sistemi kurduk. Geri kazanım oranımızı yüzde 30 üzerine çıkardık. Çevreyi korumakla kalmayıp sonraki nesillere güzelleştirerek teslim edeceğiz.

"KAMU BİNALARI BAŞARILI SINAV VERDİ"

Bize düşen çevrecilik adına siyasi ajandalarını dayatmaya çalışanlara boyun eğmeden geleceğe nefes olmaktır. Millet bahçelerimizde yeşil vahalar oluşturmaktır. Bizden önceki 60 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1 buçuk katını 21 yıla sığdırdık. 60 milyon fidanı vatan toprağı ile buluşturduk. 81 vilayetimizin her birini yeşil hale getirene kadar durmadan çalışacağız. 6 şubat depreminin bizlere hatırlattığı hususlardan biri de sağlam binalar inşa etmemiz gerektiğidir. Son yıllarda inşa edilen hastane, kamu binaları başarılı sınav verdi. Ülkemizin yapı stokunu bu standartlar altına düşürmeyeceğiz. Marjinal kesimlerin engelleme çalışmasına rağmen dönüşüm alanındaki yıkılan bina ve can kaybı sayımız az oldu."