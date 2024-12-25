Adalet Akademisi Teklifi Görüşüldü

Politika

TBMM Adalet Komisyonunda, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücretin, hayal kırıklığı yaşattığını söyledi.

Nitelikli hakim ve savcı yetiştirilmesinin önemli olduğuna işaret eden Ünver, Türkiye Adalet Akademisindeki eğitim içeriklerinin yeterli olması gerektiğini savundu.

Ünver, "Anayasaya bağlılıktan, Anayasa Mahkemesinin kararlarının bağlayıcılığından ödün vermeyen hakim ve savcılar yetiştirmemiz lazım." dedi.

Bugüne kadar 9 yargı paketinin yasalaştığını hatırlatan Ünver, iktidarın anayasaya uymadığını ileri sürdü.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, iktidarın görevini yerine getirmediğini dile getirdi.

Yargının bağımsız olmadığını iddia eden Ayan, bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri kabul etmediklerini söyledi.

Dilan Kunt Ayan, Akademi Başkanının, Yargıtay ve Danıştay başkanlarının da aralarında bulunduğu bir kurul tarafından seçilmesini önerdi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerinin görüşülmesine geçildi.