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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Açıklaması

03.12.2021 16:53
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Açıklaması

Kocaeli'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle buluşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye'de bir muhalefet sorunu yaşandığını belirterek, milletin tüm sorunlarının AK Parti tarafından çözülebileceğini söyledi.

Kocaeli'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle buluşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye'de bir muhalefet sorunu yaşandığını belirterek, milletin tüm sorunlarının AK Parti tarafından çözülebileceğini söyledi.

Bir dizi ziyaretler için Kocaeli'ye gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerle buluşan Bakan Gül, "Kocaeli her zaman cumhurbaşkanımızın yanında yer almış bir ilimiz. Hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem yerel seçimlerde çok önemli bir destek sağlayan bir şehir. Ben bu vesileyle AK Parti il binamızda, Kocaeli'deki bütün vatandaşlarımızdan vermiş oldukları bütün destekleri için canı gönülden teşekkür ediyoruz. Kocaeli hiçbir zaman AK Parti'yi, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanımız da Kocaeli'yi hiç yalnız bırakmadı. Ne konuda ihtiyaç varsa sürekli Kocaeli'nin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ben bu başarının oluşmasında emeği geçen teşkilatımızın il başkanından sandık müşahidine, kadın kollarımızdan gençlik kollarına, ilçe başkanımızdan mahalle başkanımıza varana kadar herkese teşekkür ediyorum. Teşkilatımızın tüm kademelerindeki dava kardeşlerimi tebrik ediyorum. Girmedik ev, çalmadık kapı bırakmayarak bu davayı anlatan, gece gündüz büyük ve güçlü Türkiye için emek harcayan, gayret eden tüm dava kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ama asıl minnetimizi, teşekkürümüzü Kocaeli halkına yapıyoruz. Davamızın, ülkemizin, şehrimizin büyümesine verdikleri güçlü destek için. Rabbim milletimize bizleri mahcup etmesin" dedi.

"Milletimizin sorunlarını halının altına süpüren bir anlayış eskide kalmıştır

AK Parti'nin, tabelasını milletin kurduğu bir parti olduğunu aktaran Bakan Gül, "Senaryolarla, karanlık odalarla kurulan partiler olabilir ama milletin kurduğu parti, milletle birlikte yol yürüyen bir anlamdadır. AK Parti, tabelasını milletin kurduğu bir partidir. Milletimiz AK Parti'yi iktidara getirmiştir, AK Parti de milletimizi iktidara getirmiştir. Milletimizle yol yürümeyi bir an olsun unutmadan, ihmal etmeden yolumuzu sürdürmemiz lazım. Milletimizin derdiyle dertlenmek, bizim partimizin temel misyonudur. AK Parti ile birlikte 84 milyonu kucaklayan, birinci sınıf vatandaş olarak gören bir siyaset hakim olmuştur. Yani milletimize tepeden bakan, milletimizin sorunlarını halının altına süpüren bir anlayış eskide kalmıştır. Hangi görüşten, mezhepten, etnik kökenden olursa olsun bu ülkenin bütün vatandaşlarını eşit gören anlayışını 19 yıldır sürdürdük ve bundan sonra da bunu sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Biz siyaseti halk için yapıyoruz"

Önemli olanın milletle parti arasındaki gönül bağını kaybetmemek olduğunu vurgulayan Bakan Gül, "Elbette seçimler kazanılır, oy alınır ama en önemlisi milletin gönlünü kazanmak, milletle kurduğunuz gönül bağını asla kaybetmemektir. Türkiye'de AK Parti öncesi siyasetin, sorunları masanın altına süpürdüğü dönemleri yaşadık ama AK Parti geldi halıyı kaldırdı ve bütün sorunları oradan süpürerek milletimizin dertleriyle yine dertlenmiş oldu. Nasıl 20 yıldır çözülemez denilen sorunlar çözüldüyse bu başarıyı AK Parti ve liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Ama elbette mevcut sorunları da çözecek olan AK Parti'dir. 'Bütün sorunlar çözüldü, her sorun halloldu' diye elbette diyemeyiz. Yine çözülmesi gereken sorunlar var. Milletimizin bu anlamda yaşadığı her türlü sıkıntıyı da biliyoruz. Bu sıkıntıları çözecek olan tek parti AK Parti'dir ve lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dar gelirli vatandaşlarımızın, ücretle geçinen vatandaşlarımızın, kimin ne sorunu varsa bunlara gözümüzü kapatamayız. Çünkü biz siyaseti halk için yapıyoruz. Bunları da hükümetimiz yakından takip etmektedir. Asgari ücret başta olmak üzere vatandaşlarımızın tüm meseleleriyle ilgili inşallah sorunları da çözecek olan AK Parti'dir. Cumhur İttifakı bu anlamda sorunları çözerek yoluna devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Kendi ideolojilerini dağıtan yargıdan artık güven veren bir yargıya doğru adım adım ilerliyoruz"

AK Parti'nin reformcu, değişimci bir parti olduğunu kaydeden Bakan Gül, "Reformlarımızı da kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan belgede de bunu kamuoyuna paylaşmıştık ve nitekim geçtiğimiz hafta ihtisas mahkemelerini kurmuş olduk. Özellikle Kocaeli'de finans mahkemeleri, kamulaştırma mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, vergi suçları mahkemeleri, finans suçları mahkemeleri gibi ihtisaslaşmaya yönelik çok önemli adımlar attık. Vatandaşlarımıza dokunan tüm çalışmaları yapacağız. Anayasa yerine kendi ideolojilerini dağıtan yargıdan artık güven veren bir yargıya doğru adım adım ilerliyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz. İnanıyoruz ki, 2023'te artık güven veren bir yargıya doğru, tüm vatandaşlarımızın yakından hissettiği bir neticeyi inşallah gerçekleştirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de bir muhalefet sorunu olduğunu hepimiz görüyoruz"

Türkiye'nin güçlü bir şekilde geleceğe emin adımlarla yürümesinden rahatsız olanlar olduğunu söyleyen Bakan Gül, "Bu rahatsızlıklarını belli polemiklerle belli söylemlerle yapıyorlar. Türkiye'de bir muhalefet sorunu olduğunu hepimiz görüyoruz. 'Türkiye'yi nereye götüreceğiz? Nereden alıp, nereye taşıyacağız?' diye hiçbir vizyon yok. Tek vizyonları Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı. 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin' diyorlar. Peki ne vadediyorsunuz? 'Hiçbir şey vadetmiyoruz, ülkeye ne olursa olsun' deniliyor. Tayyip Erdoğan düşmanlığı dışında bir vizyonu olmayan bu anlayışa milletimiz hiçbir zaman asla ama asla destek vermeyecektir. Türkiye'nin 19 yıllık başarıları, Türkiye'de yapılan hizmetler ortadadır. Biz milletimizle beraber yol yürümeye devam edeceğiz. 'Mavi vatan' demeye devam edeceğiz. Terör örgütlerine göz açtırmamaya, ülkemizin birliğin, dirliğini muhafaza etmeye devam edeceğiz. 84 milyonun kardeşliğini sürdüreceğiz. Türkiye'yi her anlamda daha da büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Türkiye'deki vatandaşlarımızın ekmeğini büyüteceğiz, özgürlüğünü artıracağız. Bunu da hep birlikte milletimizin desteğiyle yapacağız. Sonuçta 2023'te milletimizin adayı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan İnşallah yine cumhurbaşkanı olarak seçilecek ve milletimiz 'durmak yok yola devam' diyecektir" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Açıklaması
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Açıklaması
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Açıklaması
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Açıklaması
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Açıklaması

Abdülhamit Gül, AK Parti, Kocaeli, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Açıklaması - Son Dakika


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