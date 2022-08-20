Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 6'lı masa eleştirisi - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 6'lı masa eleştirisi

20.08.2022 14:54
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 6'lı masa eleştirisi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının 'Yüz Yüze 100 Gün' programı çerçevesinde Bayrampaşa ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının 'Yüz Yüze 100 Gün' programı çerçevesinde Bayrampaşa ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Burada konuşma yapan Bakan Bozdağ, "Daha adayı olup olmadığını konuşmaktan korkan, şimdiden AB ve ABD'nin talimatlarını yerine getireceğini seçime giderken bile açıklamaktan çekinmeyen çapsızlarla bu milletin alacağı yol yoktur" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 'Yüz Yüze 100 Gün' programı kapsamında Bayrampaşa ilçe teşkilatının programına katıldı. Bayrampaşa Tuna Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen programa Bakan Bozdağ'ın yanı sıra, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve protokol katıldı.

"İstanbullunun hayatını rahatlatan, kolaylaştıran işlerini düzene koyan bir tane hizmet söyleyin"

Programda konuşma yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye'yi durdurmak istediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK kadrolar 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi ve enkaz olan Türkiye'nin dört bir yanını şantiyeye çevirdi. Bunun en büyük şahidi İstanbul'dur, İstanbullulardır. Allah aşkına, 3 yıl doldu, 4'üncü yıla giriliyor. İstanbul Belediyesi'nin İstanbul'a kazandırdığı bir tane plan söyleyin. Bizim belediyelerimizin koyduklarının yanına koyduğu bir tane eser söyleyin. İstanbullunun hayatını rahatlatan, kolaylaştıran işlerini düzene koyan bir tane hizmet söyleyin. Yok. Bunlar laf ebeliği yapıyor, lafla milletin rahat edeceğine inanan kör bir zihniyeti temsil ediyor. Bunlar İstanbulluya söz vermediler mi genel başkan düzeyinde? Vallahi de çıkarmayacağız demediler mi? Peki niye çıkardılar? Seçimi kazanana kadar bunların bütün sözleri. 2002'de Türkiye'nin ihracatı 35 milyar dolar, şu anda 255 milyar doları geçti. Bu ne demek? Türkiye İhracat pazarından 35 milyar pay alırken şimdi artı 220 milyar dolar daha fazla pay alıyor. İsterler mi böyle Tayyip Erdoğan'ı? Adamların cebine girecek paraları Türkiye'ye getiriyor. İstihdam alıyor, üretim alıyor, ihracat alıyor, döviz ülkeye geliyor ve Türkiye büyüyor. Böyle birini isterler mi? 2023 seçimi sadece Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir seçim değil, Tayyip Bey'in kazandırdıkları ile güçlenen, istikrarlı ve güçlü iktidara sahip Türkiye'yi hedef alan bir seçimdir. Hedef esasında Türkiye'dir, Türkiye'ye durdurmaktır ama Türkiye'nin bugünkü kaptanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır, bu kaptanı gemiden indirmedikçe Türkiye'yi de durduramayacaklarını çok iyi biliyorlar" dedi.

"Bunlar oturup karar çıkarana kadar atı alan Üsküdar'ı geçer. Seçim gelmiş, hala Cumhurbaşkanı adayları belli değil"

6'lı masayı 2002 öncesi her sorun ve ihtilaf oldukça ve bunları parlamentoda çözemedikçe, bir masanın etrafında toplanan liderler koalisyon ortaklarının toplantılarına benzettiğini söyleyen Bakan Bozdağ, "Bir araya geliyorlar, konuşamıyorlar. Herkesin birbirinin sözünde gözü, kulağı var, 'acaba ben burada nasıl öne çıkarım, buradan nasıl hesap ettiğim şey tutar' diyor. Bu masa güçlü bir masa mı? Allah muhafaza millet bunlara iktidar imkanı verse, Türkiye'nin dışarı asker göndermesi icap etse, biri gönderelim biri göndermeyelim biri öyle yapalım bir böyle yapalım' der. Bunlar oturup karar çıkarana kadar atı alan Üsküdar'ı geçer. Seçim gelmiş, hala Cumhurbaşkanı adayları belli değil. Bunları hiç konuşmadık diyorlar. Daha 1 saat sonrasından haberleri yok. 1 hafta sonrasına dair planları yok. 1 yıl sonrasına dair planları yok. AK Parti'nin 2023, 2053, 2071 hedefleri var, vizyonu var. Biz büyük bir yürüyüşü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alıp götürüyoruz ama bunların daha yarına dair söyledikleri doğru dürüst hiçbir şey yok. Her şeyi piyasadaki fiyatlarla hesap edip bu milleti sadece ekmek fiyatları veya gıda fiyatlarının artışına göre oylarının rengini değiştirecek şekilde değerlendiren ve bu devletin büyüklüğüne, istikrarına, refahına, tam bağımsızlığına, güçlü Türkiye'ye ve Türkiye'nin ve Türk milletinin hayallerine, gerçekleştirme iradesine ve bu projelere değer vermediğini düşünecek kadar bu milleti tanımıyorlar" şeklinde konuştu.

'AB ve ABD'nin talimatlarını yerine getireceğini açıklamaktan çekinmeyen çapsızlarla bu milletin alacağı yol yoktur '

Bakan Bozdağ açıklamasının devamında, "6'lı masa diyor, ben hep 6 artı 1 eşittir 7 diyorum. 7'li masa. Masanın oturanları, HDP'yi masaya oturtmuyorlar. HDP ile beraberler mi, beraberler. Sokakta kime sorarsan sor, bu masa 7'lidir, ortağın biri de masanın altında mı perdenin arkasında mı saklı tutulan, milletin gözünden kaçırılmak istenen HDP'dir. Bunlar daha HDP ile aynı masada oturma yürekliliğini ortaya koyamıyorlar. Bunlar daha HDP'yi yöneten genel başkan, eş başkan temsilcileri ile yan yana fotoğraf vermekten korkuyorlar. Bu ne biçim bir siyaset anlayışıdır ki, kendilerinden utanan, kendileri ile fotoğraf vermekten çekinen, bazıları da hakarete varana kadar açıklamalar yaparak buraya oy veren vatandaşlarımızı ve bu partiye karşı farklı tavırlar takınanlara rağmen 6'lı masanın 7'nci ortağı olmayı nasıl içlerine sindiriyorlar emin olun anlamış değilim. Nice iftiralara muhatap olduk ama bunları yaptık kötü mü oldu? Türkiye'nin birliği mi bozuldu, dirliği mi bozuldu? Hayır. Birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz, hukukumuz daha da güçlü oldu. Bunu yapacak liderler Tayyip Erdoğan gibi güçlü, cesur, yürekli liderlerdir. Fotoğraf çekilmekten korkan, aynı masada olmaktan korkan omurgasızların yapacağı iş değildir. Daha adayı olup olmadığını konuşmaktan korkan, şimdiden AB ve ABD'nin talimatlarını yerine getireceğini seçime giderken bile açıklamaktan çekinmeyen çapsızlarla bu milletin alacağı yol yoktur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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BAKAN BOZDAĞ: BU MASA YEDİLİDİR BAKAN BOZDAĞ: BU MASA YEDİLİDİR Bakan Bozdağ, partisinin Bayrampaşa ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla buluştu: (3) Bakan Bozdağ, partisinin Bayrampaşa ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla buluştu: (3)
Kaynak: İHA

Bekir Bozdağ, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan 6'lı masa eleştirisi - Son Dakika

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