Adalet Bakanı Bozdağ, Meclis'te soruları yanıtladı: (1) - Son Dakika

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa'daki terör saldırısıyla ilgili, "Güvenlik güçlerimiz saldırıyla ilgili yakın takipte, inşallah yakın bir zamanda bunlarla ilgili detaylı açıklamalar yapılacak. İz sürmeye devam ediyoruz." dedi.

Bozdağ, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bursa'da dün sabah erken saatlerde cezaevinde çalışan infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına bombalı düzenekle yapılan saldırı sonucu 1 infaz koruma memurunun şehit olduğunu, 7 infaz koruma memurunun yaralandığını anımsatan Bozdağ, şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'e Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Yaralıların durumunun iyi olduğunu, hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildiren Bozdağ, "İnşallah kısa sürede aramıza katılacaklardır." dedi.

İnfaz koruma memurlarının çok zor şartlar altında görevlerini yaptıklarına işaret eden Bozdağ, "Onlara emanet olan tutuklu ve hükümlülerin sağlıkları, güvenli şekilde barınmaları ve cezalarının infazı için önemli bir görev yapıyorlar. Bu saldırıyla ilgili şu anda faille ilgili güvenlik güçlerimiz yakın takipte, inşallah yakın bir zamanda bunlarla ilgili detaylı açıklamalar yapılacak. İz sürmeye devam ediyoruz. İlk verilere göre önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. İnşallah yakın bir zamanda da faillere ulaşılacağını umut ediyorum. Çalışma hızlı şekilde devam ediyor." diye konuştu.

"Cezaevlerinde işkence, kötü muamele yok"

Cezaevlerine dönük uzun bir süredir bir kampanya yürütüldüğünü ifade eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bu kampanya çerçevesinde cezaevlerinde işkence ve kötü muamele olduğuna dair iftiralar, gerçekmiş gibi sunuluyor. Buradan bir kez daha söylemek isterim; cezaevlerinde işkence, kötü muamele yoktur. Böyle bir iddiası olan varsa biz bu iddiaların hepsinin üzerine gidiyoruz, inceletiyoruz. Hem idari yönden bakıyoruz, adli yönden inceleme gerektiren bir şey varsa adli yönden de tahkikat yapılıyor. Şu ana kadar ortaya atılan iddiaların neredeyse tamamı asılsız çıktı. Cezaevlerinde görev yapan infaz koruma memurlarıyla ilgili işkence suçları bakımından zaman aşımını kaldırdık. Bugün olmazsa yarın, 50 yıl sonra bu yine gündeme gelecek."

Bozdağ, Türkiye'nin, işkenceye karşı "sıfır tolerans" anlayışını sürdürdüğünün altını çizdi. Söz konusu kampanyayı farklı kesimlerin de desteklediğine değinen Bozdağ, "Bu iftira kampanyasını yürütenlere şunu söylemek isterim; cezaevlerimizi ve orada görev yapan insanlarımızı iftiralarla kirletmeniz mümkün değil. Türkiye nettir, şeffaftır. Cezaevleri uluslararası ve ulusal denetime de açıktır." dedi.

"Gönül isterdi ki ana muhalefetin lideri de bu olayı kınasın"

Bursa'daki saldırıdan sonra herkesin baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktaran Bozdağ, şöyle devam etti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şehidimiz ve yaralılarımızla ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Bir değerlendirmede bulunsa iyi olurdu diye düşünüyorum. Çünkü şehidimiz ve 7 yaralımız var ve bir bombalı saldırı var. Bu saldırının terör örgütleri tarafından gerçekleştirildiği ilk verilere göre sabit. Ama kimler tarafından gerçekleştirildiği araştırılmalar sonucunda ortaya çıkacak. Kriminal rapor da bugün muhtemelen çıkar. Bombanın ne tür bir bomba olduğu rapor sonucunda da anlaşılacak. Gönül isterdi ki ana muhalefetin lideri de bu olayı kınasın, bu olayda hayatını kaybedenlere baş sağlığı, yaralılara acil şifa dilesin. Bunu göremedik, bundan üzüntümü ifade etmek isterim."

"Teröre, terör örgütlerine ve teröristlere nefes aldırılmayacak"

TÜGVA'ya saldırıya da değinen Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir gün sonra, saatleri de çok benzer. Aynı saatlere yakın bir şekilde bir başka saldırı ve saldırıda kullanılan şey de birbirine çok benziyor. Bu nedenle bu saldırıyı da buradan lanetliyoruz. Bununla ilgili İstanbul'da gerekli adli tahkikat başlatıldı. Aynı şekilde İstanbul'da güvenlik güçlerimiz de bununla ilgili her türlü soruşturmayı bütün boyutlarıyla sürdürüyor. Yakın bir zamanda bununla ilgili de fail veya faillere ulaşılacaktır. Bütün bunların hepsi Türkiye'de birtakım olaylarla gündemi değiştirme gayreti olduğunu da hepimize gösteriyor. Bölücü terör örgütü, Pençe Kilit Operasyonu kıskacından kurtulmak için belki farklı eylemler planlıyor olabilir. Ne olursa olsun hem Pençe Kilit Operasyonu hem yurt içindeki operasyonlar hem de her türlü devletin imkan ve kabiliyetleri ölçüsünde mücadele devam edecek. Bundan kurtuluş yok. Türkiye'nin içinde de dışında da teröre, terör örgütlerine ve teröristlere nefes aldırılmayacak."

"Kamuoyunun algısını yönetmeye dönük bir çarpıtma"

"Saldırılarla ilgili 1 Kasım öncesi benzetmesi yapıldı, muhalefet kaygılarını dile getirdi. Düşüncelerinizi alabilir miyiz?" sorusu üzerine Bozdağ, şunları kaydetti:

"Muhalefet, saldırıyı kim yapmış diyor. Saldırıyı terör örgütleri yapıyor. Madem öyle diyorlar, önce bu saldırıyı yapanları bir kınasın bunu diyenler. Şehidimize bir rahmet, ailesine baş sağlığı dilesin. 7 yaralımız var. Allah göstermesin, bunun içinde 20 civarında insanımız. Bu insanlar orada bir terör saldırısına uğradılar. Yarın bu terör saldırısı ortaya çıkınca hepimiz göreceğiz. Kasım öncesi de askerimize, polisimize saldıran, bombayı koyan terör örgütüydü. Türkiye Cumhuriyeti terör örgütlerine karşı mücadele etmeyecek mi? O zaman çıkıp şunu söyleyebilirler mi; 'Ceylanpınar'daki saldırıyı yapanlar terör örgütü PKK değildi' diyebiliyorlar mı? Saldırıları kim yaptı? Bunların hepsini terör örgütleri yaptı. 1 Kasım'dan önce bir süreç başlatıldıysa bunu terör örgütleri, ortaya koydukları eylemlere başlatmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti de terör eylemlerine karşı mücadele etmiş, terör örgütlerine ve teröristlere haddini bildirmiştir. Devletimiz her zaman gücüyle, kuvvetiyle terör örgütleri ile mücadele etmeye ve gerektiğinde haddini bildirmeye devam edecektir. Kim nasıl benzetme yaparsa yapsın, yalnızca kamuoyunun algısını yönetmeye dönük bir çarpıtma, yorum diye düşünüyorum."

(Sürecek)