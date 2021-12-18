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Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de partililerle buluştu Açıklaması

18.12.2021 17:51
Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de partililerle buluştu Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, fiyat artışlarından kaynaklanan tüm olumsuz durumları giderme noktasında kararlı olduklarını bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, fiyat artışlarından kaynaklanan tüm olumsuz durumları giderme noktasında kararlı olduklarını bildirdi.

Bakan Gül, AK Parti Tunceli İl Başkanlığında partililerle buluşmasında, coğrafyanın birlik ve beraberliğin, barışın ve kardeşliğin sembol şehirlerinden biri olan Tunceli'de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli adımlar atıldığını, AK Parti hükümetleriyle 19 yılda her alanda çok önemli kazanımlar elde edildiğini belirten Gül, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde batıda ne varsa, doğuda da aynısı olacak anlayışıyla hükümetimiz daima bölgenizde oldu. Yoksulluğun, yoksunluğun ve terörün baskısı altında birçok güzellikleri ve yatırımı adeta yapamayan bu bölgemiz, Tunceli'miz, hükümetimizin kararlı duruşuyla çok önemli önemli kazanımlar elde etti." ifadelerini kullandı.

Gül, Tunceli'de terörle mücadeleyi kararlı ve başarılı bir şekilde sürdürdüklerini, bu başarıyla kentin doğal güzelliklerine adeta yeniden kavuştuğunu dile getirdi.

"Kürt kimliği inkar, ret ve asimile edilerek birtakım olumsuz uygulamalar yapıldı"

Parti olarak milletin önündeki tüm engelleri ortadan kaldırarak yollarına devam ettiklerini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Türkiye'de AK Parti öncesi insanlar, inancından, düşüncesinden, yaşam tarzından, kimliğinden, etnik aidiyetinden dolayı çok baskılara maruz bırakıldı. Kürt kimliği inkar, ret ve asimile edilerek birtakım olumsuz uygulamalar yapıldı. 'Sen dindarsın ve Alevisin' dendi, 'makbul vatandaş değilsin' dendi ve inkar politikaları uygulandı. Ama AK Parti 'nerede olursa, nerede doğduysa, neye inanırsa, hangi mezhep, meşrep ve yaşam tarzına inanırsa inansın, benim 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır' dedi."

"Fiyat artışından kaynaklanan olumsuzlukları gidermede kararlıyız"

Statükoyla ve vesayet anlayışıyla mücadele ederek demokrasiyi ve reformları kalıcı bir şekilde sürekli olarak sürdürme yolunda olduklarını anlatan Gül, şöyle devam etti:

"Biz ekmeğimizi beraber bölüşmüş, soframızı beraber paylaşmış, bu coğrafyada birlikte yaşamış bir topluluk ve millet olarak inşallah 2023'e cumhuriyetimizin yeni yüzyılına ve sonraki yıllarına da bu birlikteliği sürdüreceğiz. AK Parti'nin davası memleket davasıdır, ekmeği büyütmek, sofradaki ekmeği büyütmek ve özgürlükleri artırmaktır. Ülkemizde yaşanan özellikle dar gelirli vatandaşlarımız olmak üzere fiyat artışından kaynaklanan tüm bu olumsuz durumları giderme noktasında kararlılığımız tamdır. Önceki gün sayın Cumhurbaşkanımız asgari ücreti açıkladı ve yüzde 50 artışla çalışanlarımızın ve işçilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk."

Bakan Gül, işçinin, memurun, esnafın, çiftçinin, köylünün ve 84 milyonun partisi olduklarını, diğer tüm kesimlerin de ihtiyaç duyduğu her türlü zorlukların farkında olarak bu sıkıntıları da gidereceklerini ifade etti.

"Yeni döneme de büyük bir kararlılıkla yürüyoruz"

Milletin önünün açık ve ülkenin geleceğinin daha aydınlık olduğunu belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ümidimizi daha da artırarak inşallah yeni döneme de büyük bir kararlılıkla yürüyoruz. 2023'e giderken 19 yıl ülkemizi her alanda kalkındırmış ve büyütmüş bir hükümet ve hükümetimizin başında liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Kim ne yaparsa yapsın ve ne derse desin, konuşanlarla icraat yapanları milletimiz çok iyi biliyor. Yatırım ve istihdam konusunda da özellikle terör anlamındaki başarılarımızla birlikte devletin unsurlarına sızmış FETÖ'den arındıkça da bu başarılarımız daha da artmaya devam etmektedir. Bizim evimiz, ocağımız, vatanımız, geçmişimiz ve geleceğimiz ortak. Geleceğe de hep birlikte güvenle ve huzurla yürümeye devam edeceğiz."

Bakan Gül, Tunceli'ye her alanda hizmetlerin sürdürüleceğini, kentte 12 bin metrekarelik yeni bir adliye binası inşa edileceğini sözlerine ekledi.

Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de partililerle buluştu Açıklaması
Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de partililerle buluştu Açıklaması
Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de partililerle buluştu Açıklaması
Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de partililerle buluştu Açıklaması
Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de partililerle buluştu Açıklaması

Adalet Bakanı, AK Parti, Türkiye, Tunceli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül, Tunceli'de partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika


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