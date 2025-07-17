Adalet Bakanı Tunç: "Kadının güçlenmesi hukukun, adaletin ve insan haklarının merkezinde duran bir meseledir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Adalet Bakanı Tunç: "Kadının güçlenmesi hukukun, adaletin ve insan haklarının merkezinde duran bir meseledir"

17.07.2025 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kadının güçlenmesi sosyal politikaların konusu olduğu gibi aynı zamanda hukukun, adaletin ve insan haklarının merkezinde duran bir meseledir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kadının güçlenmesi sosyal politikaların konusu olduğu gibi aynı zamanda hukukun, adaletin ve insan haklarının merkezinde duran bir meseledir" dedi.

Kadınlara yönelik sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik tüm çalışmaları izlemek, değerlendirmek, koordinasyon ve iş birliğini sağlamak amacıyla 8 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kurulan Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1'inci Toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başkanlığında gerçekleşti. Düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı.

Programda konuşan Bakan Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak, adaletin kapısını çalan her kadına yalnız olmadığını hissettirmek; kadının onuruna, emeğine, yaşam hakkına yönelen her haksız eli, hukukun gücüyle durdurmak ve kadının toplum içindeki yerini daha güçlü, daha saygın, daha eşit kılmak için çalışmalarımızı tavizsiz, kesintisiz bir kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadının güçlenmesi hukukun, adaletin ve insan haklarının merkezinde duran bir meseledir"

Kadının güçlenmesinin yalnızca bireysel bir kazanım değil, toplumsal adaletin de teminatı olduğuna inandıklarını dile getiren Tunç, "Bugün gerçekleştireceğimiz toplantıyla da kadınların, hayatın her alanında güçlenmesini, adaletin toplumsal düzeyde kökleşmesini ve eşitlik ilkesinin kurumsallaşmasını sağlayacak önemli bir süreci de başlatmış bulunuyoruz. Kadının güçlenmesi sosyal politikaların konusu olduğu gibi aynı zamanda hukukun, adaletin ve insan haklarının merkezinde duran bir meseledir. Çünkü bir ülkede kadın ne kadar güçlü ise adalet de o kadar güçlüdür" diye konuştu.

"Kadınların adalet ve yargı hizmetlerine katılmasını da çok önemsiyoruz"

Siyasette, eğitimde, iş gücüne katılım ve istihdamda kadınların rolünü artıracak adımlar attıklarına dikkati çeken Bakan Tunç, sözlerine şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığı olarak, kadınların adalet ve yargı hizmetlerine katılmasını da çok önemsiyoruz. Bu kapsamda; 2002 yılında kadın hakim ve savcı sayısı bin 847 iken; bugün bu sayıyı yüzde 433 oranında artırarak 9 bin 848'e çıkardık. Yargı teşkilatında görev yapan kadın hakim-savcı sayısının toplam hakim-savcı sayısına oranı yüzde 40'a ulaştı. Hali hazırda toplam 3 bin 620 olan hakim ve savcı adayı ve yardımcısının bin 755'i yani yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Adalet teşkilatımızda görev alan 95 bin 104 personelden 45 bin 750'si yani yaklaşık yarısı kadın personelden oluşmaktadır."

Kadın haklarının güçlendirilmesi konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini aktaran Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız Türkiye Yüzyılının ilk Yargı Reformu Strateji Belgemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu kapsamda kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda Adalet sisteminde kadın haklarına ilişkin uygulamalar geliştirilmesini ve şiddet mağduru kadınların adalete erişimi güçlendirilmesini hedef olarak belirledik. Aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz ve bu bürolarda uzmanlaşmayı sağlayacağız. Adli yardım sisteminde, kadın haklarının daha etkili korunmasını sağlayan uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz. Hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimlerde kadın haklarına yönelik programları artıracağız. Adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerimizin mağdur kadınlara adli süreçte hizmet sunma kapasitesini daha yukarıya taşıyacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Politika, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç: 'Kadının güçlenmesi hukukun, adaletin ve insan haklarının merkezinde duran bir meseledir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç’un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş
Tatilden döndü, kuaföre koştu Yasemin Şefkatli’den yeni stil hamlesi Tatilden döndü, kuaföre koştu! Yasemin Şefkatli'den yeni stil hamlesi
Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
Güven Yalçın Süper Lig’e geri döndü Güven Yalçın Süper Lig'e geri döndü
DEM Parti heyetiyle görüşen Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama DEM Parti heyetiyle görüşen Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
Fenerbahçe Milan Skriniar’ın transferinde geri sayıma geçti Fenerbahçe Milan Skriniar'ın transferinde geri sayıma geçti
İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’a yeni saldırılar düzenledi Ölü ve yaralılar var İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a yeni saldırılar düzenledi! Ölü ve yaralılar var
Giyim mağazasında su borusu patladı, müşteriler panik içinde kaçtı Giyim mağazasında su borusu patladı, müşteriler panik içinde kaçtı
Şam’ı bombardımana tutan Netanyahu’dan ilk açıklama Şam'ı bombardımana tutan Netanyahu'dan ilk açıklama
Fenerbahçe’den ayrılan Jin Ho Jo, Süper Lig’de kaldı İşte yeni takımı Fenerbahçe'den ayrılan Jin Ho Jo, Süper Lig'de kaldı! İşte yeni takımı

11:51
Başkan fenomenliğe odaklandı, Güngören yeşilsiz kaldı
Başkan fenomenliğe odaklandı, Güngören yeşilsiz kaldı
10:38
Grand Kartal Otel’in genel müdürü Emir Aras’tan şaşırtan talep: Tahliyemi istemiyorum
Grand Kartal Otel'in genel müdürü Emir Aras'tan şaşırtan talep: Tahliyemi istemiyorum
17:13
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi
17:01
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı Fenerbahçeliler çok kızacak
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
16:48
Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama sebebi Osimhen
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama sebebi Osimhen
16:47
Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman’la Bodrum’da yakalandı
Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman'la Bodrum'da yakalandı
16:39
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlar, ne dediklerinin farkındalar mı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlar, ne dediklerinin farkındalar mı?
16:23
Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş
Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay! Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş
16:15
İsrail’in, Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar
İsrail'in, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar
16:00
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
16:00
İsrail’in Şam saldırısına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki
15:42
Fenerbahçe’den ayrılan Jin Ho Jo, Süper Lig’de kaldı İşte yeni takımı
Fenerbahçe'den ayrılan Jin Ho Jo, Süper Lig'de kaldı! İşte yeni takımı
15:38
Şam’ı bombardımana tutan Netanyahu’dan ilk açıklama
Şam'ı bombardımana tutan Netanyahu'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 12:38:23. #7.13#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Tunç: "Kadının güçlenmesi hukukun, adaletin ve insan haklarının merkezinde duran bir meseledir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.