Adalet Bakanı Tunç'tan Bakü'de şehitlik ziyareti - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç'tan Bakü'de şehitlik ziyareti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

04.10.2024 11:24
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Tunç, ziyareti çerçevesinde Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Azerbaycan'ın merhum lideri Aliyev'in mezarına çiçek bırakan Tunç, saygı duruşunda bulundu. Tunç, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret ederek, anıtlara çelenk bırakıp dua etti.

" Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü de Türkiye'nin gücüdür"

Şehitlik defterini imzaladıktan sonra bir konuşma yapan Tunç, "Aziz şehitlerimiz, kardeş Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşması için göstermiş olduğunuz kahramanlıkları yad etmek üzere manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyorum. Azerbaycan'a askeri yardım amacı ile kurulan ve Nuri Paşa tarafından komuta edilen Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan'da gerçekleştirdiği birçok askeri harekat neticesinde üstün başarı sağlamıştır. Bu yolda nice evladımız gösterdikleri kahramanlıklar sonucu şehadet mertebesine ulaşmıştır. Kazandığınız zaferler, gönüllerimizde eşsiz bir yere sahip olmuş ve kardeş Azerbaycan'la ülkemiz arasındaki kardeşlik bağını sonsuz kılmıştır. Bir millet, iki devlet anlayışı ile Azerbaycan ile ilişkilerimiz müttefiklik seviyesine ulaşmıştır. Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü de Türkiye'nin gücüdür. Göstermiş olduğunuz onurlu mücadelenizi bir kez daha şükran ve minnetle hatırlıyor, aziz hatıranızı saygı ile anıyorum. Türkiye ve Azerbaycan'ın şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhlarınız şad olsun" ifadelerini kullandı.

"İş birliği protokolü imzalayacağız"

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Tunç, Azerbaycan Adalet Bakanı Ferid Ahmedov'un daveti üzerine Azerbaycan'a geldiklerini belirterek, "Kardeşlerimizle bir araya geleceğiz. Türkiye-Azerbaycan arasındaki dostluk kardeşlik ilişkileri her alanda özellikle Şuşa Beyannamesi ile de müttefiklik statüsüne yükselen bir ilişki. Adli konularda da çok önemli ilişkilerimiz var. Azerbaycan önceki Adalet Bakanı ve şu anda görevde olan Ferid kardeşimiz Türkiye'ye geldi. Protokoller yaptık, adli iş birliğine yönelik. Yine bugün de cezaevlerinin kapasitesinin güçlendirilmesiyle ilgili olarak, ceza adaletiyle ilgili olarak özellikle hem görüş alışverişinde bulunacağız hem de bu anlamda iş birliği protokolünü imzalayacağız. Sonrasında Azerbaycan Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme Başkanı Sayın İnam Kerimov ile görüşmemiz olacak. Yine Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Sayın Kamran Aliyev ile görüşmelerimiz olacak. Verimli inşallah görüşmeler gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizle hep beraberiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in çok güçlü bir kardeşlik ilişkisini sürdürdüğünü vurgulayan Tunç, "Bizler de kabinelerimizin bakanları olarak kendi alanlarımızda bu kardeşlik ilişkisini, dostluk ilişkisini, adli iş birliği alanında da özellikle güçlendirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda iki günlük bir programımız olacak kardeş Azerbaycan'ımızda. Bir millet, iki devlet şiarıyla biz Azerbaycan'ı çok seviyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle hep beraberiz. Geçen ay Kazakistan'da da Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 1. Toplantısı'nda bir araya geldik. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan ülkelerin adalet bakanlarıyla da yine adli iş birliği konusunda tecrübelerimizi paylaştık. Bugün de Azerbaycan'la verimli iki günlük bir program gerçekleştireceğiz. Ben hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi de bu duygularla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim onların emanetine layık olabilmeyi bizlere nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, temsili şehit kabirlerine karanfil bıraktıktan sonra şehitlikten ayrıldı. Bakü'deki temasları kapsamında Azerbaycan Adalet Bakanı Ferid Ahmadov ile bir araya gelerek "Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesi" protokolünü imzalayacak olan Tunç, Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, Azerbaycan Yüksek Mahkemesi Başkanı İnam Kerimov ve Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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