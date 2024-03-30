Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İSKİ skandalı CHP'yi sandığa gömecek - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İSKİ skandalı CHP'yi sandığa gömecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İSKİ skandalı CHP\'yi sandığa gömecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaptığı konuşmada, CHP'ye sert eleştirilerde bulunarak, İstanbul'un İSKİ skandalının CHP'yi sandığa gömdüğünü ve bu para kulelerinin CHP'yi sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye'de sandığa gömeceğini söyledi.

30.03.2024 00:05  Güncelleme: 00:10
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'ye sert eleştirilerde bulunarak, " İstanbul'un İSKİ skandalı Cumhuriyet Halk Partisi'ni sandığa gömmüştü, o para kuleleri Cumhuriyet Halk Partisi'ni sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye'de sandığa gömecek" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi. Programda vatandaşlara seslenen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cide ilçesindeki problemlerin giderilerek ihtiyaç duyulan yatırımların yapılacağını söyledi.

"Biz vatandaşlarımızla beraber olduğumuz için 22 yıldır iktidardayız"

22 yıldır vatandaşları sahada dinlemeye devam ettiklerini belirten Bakan Tunç, "Bugünlerde bir moda çıkarmışlar 'bakanlar neden sahada'? Bakanlar zaten hep sahada, bakanlar sürekli milletinin arasında. Biz seçimden seçime sahada olanlar değiliz, biz sadece bu ülkenin Ankara'dan, masa başından yönetilmeyeceğini her zaman söylüyoruz. Biz Ankara'daki işlerimizi de aksatmadan 22 yıldır sürdürüyoruz, sahada da milletimizi dinleyemeye devam ediyoruz. Biz sizinle beraber olduğumuz için 22 yıldır iktidardayız. 17 seçim, bu millet boşuna mı ' AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan' diyor. Adalet Bakanları, Ulaştırma Bakanı, İçişleri Bakanı seçimde istifa edermiş. Bu bir kere eski sistemdeydi. Sen daha bu sisteme alışamamışsın, bu ülkeyi nasıl yöneteceksin. O eski sistemde, genel seçimlerdeydi, bu yerel seçim. Yerel seçimlerde de böyle bir zorunluluk yoktur" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi istikrar üreten bir sistemdir"

17 bakanın Türkiye'nin her yerinde olduğunu belirten Tunç, "Parlementer sistemdeki o eski sistemi hala özleyenler boşuna özlemesin. O sistem 1,5 yılda hükümetler değiştiren, istikrarsızlık üreten, yatırımları durduran bir sistemdi. Ne zaman istikrarlı bir döneme adım attı, ne zaman ülke tek başına iktidarları yakalamışsa o dönem yatırımlar hızlandı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de istikrar üreten bir sistemdir. 17 bakan, sadece İstanbul'da değildir, ülkenin her yerindedir. Niye, çünkü şehirlerimiz daha iyi yönetilsin, daha fazla kalkınsın, hükümet olarak bizler de uyumlu olarak çalışacak belediye başkanları iş başı yapsınlar ve şehirlerine faydalı olsunlar diye elbette sahadayız" diye konuştu.

"Para kuleleri CHP'yi sandığa gömecek"

CHP'yi eleştiren Bakan Tunç, "Senin milletvekillerin de sahada. Senin milletvekillerin nerede, parlamento şu anda açık mı? Tabii ki senin peşindeler. Onlar için niye bir şey demiyorsun? Demez, çünkü yaptıkları bir eser yok, çaktıkları bir çivi yok. O becerisizliklerini bu şekilde perdeleme, karalama politikası izliyorlar. Karalayamazsınız, bu güne kadar çok uğraştınız. Recep Tayyip Erdoğan'ın icraatını karalamak mümkün değildir. Siz o İstanbul'a yaşattığınız kayıp yıllara üzülmeniz lazım. Öyle değil mi? Utanmanız, sıkılmanız lazım. O çanta çanta, valiz valiz paraları nereden aldığınızın hesabını veremiyorsunuz. Savcı soruyor, 'nereden aldın', 'bilmiyorum' diyor. İçinde ne kadar vardı, yine 'bilmiyorum' diyor. Her yerinden para çıkıyor, ceplerinden de çıkıyor, eurolar, dolarları sıkıştırmışlar. Makbuzları nerede, 'bilmiyorum' diyor, böyle bir şey olabilir mi? Hatırlıyorsunuz, 1994'de İSKİ skandalı vardı. Suları akmayan İstanbul'un İSKİ skandalı Cumhuriyet Halk Partisi'ni sandığa gömmüştü, o para kuleleri Cumhuriyet Halk Partisi'ni sadece İstanbul'da değil, bütün Türkiye'de sandığa gömecek. Bunu hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İSKİ skandalı CHP'yi sandığa gömecek - Son Dakika

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