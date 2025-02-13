Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'ndaki sunumda yer alan maddeler ve YİK Başkanı Ömer Aras'ın "Çok kısa sürede meydana gelen olayların bir kısmını toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz" çıkışına yanıt verdi. Bakan Tunç "Türkiye eski Türkiye değildir. Hiçbir kuruluş hukukun üstünde değil" ifadelerini kullandı.

13.02.2025 15:36  Güncelleme: 16:07
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TÜSİAD'ın bugün gerçekleşen olağan genel kurulu dikkat çeken bir sunumla başladı. 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slaytta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlerle ilgili başlıklar yer aldı.

"YAŞANAN OLAYLAR TOPLUMDA GÜVENİ SARSTI"

Söz konusu slayt büyük dikkat çekerken TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras da konuşmasında "Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Bu olaylarda suç vardır yoktur diyemeyiz. Ancak çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN TÜSİAD'A İLK YANIT

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD'ın verdiği mesajlara tepki gösterdi. Bakan Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir. Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır.

Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir. Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır.

"HİÇBİR KURULUŞ KENDİSİNİ HUKUKUN ÜSTÜNDE GÖREMEZ"

Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekûn milletin ve devletin ortak emanetidir. Türkiye eski Türkiye değildir. Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye'nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; Hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez.

Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadeleri yer aldı.

Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt
Adalet Bakanı Tunç\'tan TÜSİAD\'ın eleştirilerine ilk yanıt

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Talat Yelbuz:
    ADALET BAKANININ KLASIK CEVABI, EVET ESKI DEĞİL, HAKIM SAVCI ATAMASI DAN ONCE BIR PARTILININ YAKINIYA FOTO CEKTIRMEK FALAN YENI SEYLER, YANGINLARDA SORUMLU ULAMAMAK YENI SEYLER 275 15 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Hukuk mu? Hani nerede.. 229 16 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Allah Rahmet eylesin. Hukuk adalet öleli çok uzun zaman oldu. 95 11 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Sistem çökmüş, neden görmüyorsunuz, kurumlar verimsiz işliyor 83 10 Yanıtla
  • Önder null:
    hicbir kurulus veya insan sizin yarattiğiniz hukukun ustunde degil 77 15 Yanıtla
  • Alparslan:
    ağam bizle eglenio 61 4 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    alım ilanı ne zaman tunç 56 8 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    TÜSİAD a kimse dokunmayacak mı yanına kâr mı kalacak? 12 52 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Laf ola beri gele Süpersiniz hiç kusurunuz yok mükemmel insanlar 47 3 Yanıtla
  • Erol Erten:
    Ondan başka da bir cümlesi merhaba yok. 40 3 Yanıtla
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