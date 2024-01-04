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Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt - Son Dakika
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Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili bir konferans sırasında görüntülenen cep telefonu üzerinden ''torpil'' iddiası ortaya atıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ''Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakat'' dedi.

04.01.2024 - 12:15,  Güncelleme: 13:03
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili ortaya atılan "torpil" iddialarına yanıt verdi. Bakan Tunç, "Torpil iddialarını reddediyoruz. Tek kriterimiz liyakattir." dedi.

KAMUDA "TORPİL" İDDİASI

Türkiye Adalet Akademisi tarafından Yargıtay binasında düzenlenen Mesleki Uygulama Yarışmaları Ödül Töreni'ne katılan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili, bir konferans sırasında görüntülenen cep telefonu üzerinden "torpil" iddiası ortaya atıldı.

BAKAN TUNÇ'TAN İDDİALARA YANIT

Bugün, Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Bizim tek kriterimiz liyakat. Talepler gelir. İktidardan da gelir muhalefetten de gelir. Bize herkes ulaşabilir, herkes mail atabilir, herkes cep telefonuyla arayabilir. Bu talepleri değerlendirecek olan ilgili komisyonlardır. Torpil vesaire iddialarını reddediyoruz."

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın, bir konferans esnasında torpil yaparken kameralara yakalandığı iddiaları gündeme gelmişti. Torpil talep eden isimler arasında CHP'den AK Parti'ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin de olduğu öne sürülmüştü. Görevde yükselme sınavı için torpil olduğu iddia edilen mesajlara tek tek yanıt veren Can'ın, yapılması gerekenleri özel kalem müdürüne havale ettiği öne sürülmüş, Ramazan Can'ın bir mesaja, "Abi notumuzu aldık, takip edeceğiz inşallah" diye yanıt verdiği iddia edilmişti.

MEHMET ALİ ÇELEBİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Bakan Yardımcısı Can'a mesaj atanlar arasında CHP'den AK Parti'ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin olduğu iddia edildi. Çelebi ise o iddialara sosyal medya hesabından "İzmir'den şehit babası R.O.'nun ricası üzerine Adalet Bakan Yardımcımız Ramazan Can'a 'Mülakata giren kardeşimiz şehit yakını bilginiz olsun, takdirlerinize' diyerek mülakatta bu konuda hassasiyet gösterilmesini istemem torpilmiş." açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Tunç'tan yardımcısı hakkındaki torpil iddialarına yanıt: Tek kriterimiz liyakat
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç\'tan iddialara yanıt
YORUMLAR (9)
  • Serkan Basar: dün mahallede yoğurt satan bir amca vardı meraktan alayım dedim ama almadan önce amca yoğurdun nasıl dedim ekşi değil dimi dedim oda balll gibi yavrummmm ballllll dedi ve bir çömlek aldım eve gidip heyecanla hanıma öve öve anlattım ve 10 dk sonra hanım gel tat aldığın yoğurdu dedi ve oda ne resmen sirke ama olamaz dedim hanıma ve hanım o altın lafı söyledi eyy benim akılsız kocam yoğurtçu yoğurdum ekşi dermi hiç Yanıtla 200 7
  • Uğur RİZE: Emekliler bekliyor emekliler hani ses seda yok nerde emekli haberleri bu hafta emekli maasını en düsük emekli maasını söyleyin cumhurbaskanım görün bizi yetistirin bu aylıkta emekli maaş zam ını refah payı sözünüz var temmuzda yapmadınız ordan 2500 tl alacagımız ve aralıktan da 2500 alacagımız var sonuc olarak 12500 olsun ne olur yoksa perisanız yine oy vermeye gidecek halimiz olmucak oy zamanıda calısacagız iş te Yanıtla 31 33
  • Şenol Mirza: Japonya olsa gereken yapilirdi Yanıtla 26 1
  • Gerginyo : Hemde alenen yapılıyor saklamiyor bile adamlar o kadar kasarlasmiski yüz kalmamış ne desen boş Yanıtla 18 2
  • Abuzer Yavuz: Telefon yalan söylüyor öylemi Yanıtla 17 1
  • Eski Tüfek.: Yağmurcu Arif Efendi ,köye yağmur yağdıracak..:)) Yanıtla 9 0
  • Azat Deniz: Ziyanin tayfası savunmaya yardım ediyor yağmur yağıyor denecek kadar Yanıtla 6 0
  • ümit yıldırım: Millet olarak biz buna layık olmayı seçtik,şimdi hiç kimse ağlamasın hele ki emekliler hiç ağlamasın,bu iktidarın en büyük destekçisi ve oy vereni emekli kesim,din kisvesi altında bunlar hepimizi soyuyor malesef Yanıtla 5 0
  • Korul Nuri: telefon yalan söylemez okuyan yalan söyler kim okuduysa artik atacak iftira bulamamis onu atmis yani. 1 0

Yılmaz Tunç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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