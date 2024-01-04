Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç\'tan iddialara yanıt

Bugün, Cumhuriyet 'in 100. Yılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı'na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Bizim tek kriterimiz liyakat. Talepler gelir. İktidardan da gelir muhalefetten de gelir. Bize herkes ulaşabilir, herkes mail atabilir, herkes cep telefonuyla arayabilir. Bu talepleri değerlendirecek olan ilgili komisyonlardır. Torpil vesaire iddialarını reddediyoruz."

Türkiye Adalet Akademisi tarafından Yargıtay binasında düzenlenen Mesleki Uygulama Yarışmaları Ödül Töreni'ne katılan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili, bir konferans sırasında görüntülenen cep telefonu üzerinden "torpil" iddiası ortaya atıldı.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın, bir konferans esnasında torpil yaparken kameralara yakalandığı iddiaları gündeme gelmişti. Torpil talep eden isimler arasında CHP'den AK Parti'ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin de olduğu öne sürülmüştü. Görevde yükselme sınavı için torpil olduğu iddia edilen mesajlara tek tek yanıt veren Can'ın, yapılması gerekenleri özel kalem müdürüne havale ettiği öne sürülmüş, Ramazan Can'ın bir mesaja, "Abi notumuzu aldık, takip edeceğiz inşallah" diye yanıt verdiği iddia edilmişti.

MEHMET ALİ ÇELEBİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Bakan Yardımcısı Can'a mesaj atanlar arasında CHP'den AK Parti'ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin olduğu iddia edildi. Çelebi ise o iddialara sosyal medya hesabından "İzmir'den şehit babası R.O.'nun ricası üzerine Adalet Bakan Yardımcımız Ramazan Can'a 'Mülakata giren kardeşimiz şehit yakını bilginiz olsun, takdirlerinize' diyerek mülakatta bu konuda hassasiyet gösterilmesini istemem torpilmiş." açıklamasını yaptı.