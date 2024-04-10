Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrail\'e devlet demek mümkün değil

Adalet Bakan'ı Yılmaz Tunç, İstanbul'un simge camilerinden Çamlıca Camii'nde bayram namazını kıldı. Camii çıkışında açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz Tunç, " İsrail'e devlet demek mümkün değil, örgüt gibi bir asırdan bu yana devam eden bir durum söz konusu. Devlet demekte zorlanıyoruz" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Üsküdar Çamlıca Camii'nde bayram namazını kıldı. Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz Tunç, "Ramazan-ı Şerif'in sonuna geldik ve bayrama kavuştuk. Aziz milletimizin, şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın kardeşliğe vesile olmasını, dayanışmaya, sevgiye, saygıya vesile olmasını niyaz ediyorum. Bayramlar kırgınlıkların, dargınlıkların giderildiği, küskünlüklerin giderildiği günlerdir. Dayanışmanın, sevginin, kaynaşmanın arttırılması gereken günlerdir. Böyle bir Ramazan bayramını idrak ediyoruz. Tabi bu bayramda maalesef bayram sevincimiz yine yok. Filistin'de, Gazze'de, İsrail'in saldırıları nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. Maalesef 7 Ekim'den bu yana Filistin'de İsrail'in saldırılarında 37 binden fazla Filistinli şehit edildi. 70 binden fazla Filistinli yaralı, dolayısıyla orada bir insanlık suçu işlendi ve işlenmeye de devam ediyor" dedi.
Bakan Yılmaz Tunç konuşmasının devamında, "Bu saldırganlıklara karşı da dünyanın uluslararası sistemin çare olamadığını hep beraber üzülerek görüyoruz. Bugüne kadar İsrail maalesef bir asırdan bu yana Filistin'de uyguladığı işgal politikasıyla oradaki Filistinlileri yerinden, yurdundan ederek bir işgal politikası sürdürdü. Sürdürmeye de devam ediyor. Bir asırdan bu yana uluslararası kuruluşların Birleşmiş Milletlerin ve diğer uluslararası kuruluşların kararlarının hiçbirine bugüne kadar uymayan bir devlet söz konusu. 7 Ekim'den bu yana da özellikle Gazze'de yoğun saldırılar karşısında dünyanın maalesef oradaki akan kanı durdurma noktasında uluslararası sisteminde çaresiz kaldığını hep beraber üzülerek İsrail soykırım suçu nedeniyle uluslararası adalet divanına götürüldü. Orada da bir yargılama başladı. Orada tedbir kararı verildi. Tedbir kararında da maalesef gerek ateşkes, gerekse insani yardım ile ilgili hususlar var. Maalesef İsrail bunlara da uymadı, Uluslararası hukukun hiçbir kuralına uymayan bir devlet söz konusu. Uluslararası kuruluşların aldığı kararlara, birleşmiş milletlerin yargılama makamına uymayan bir devlet. Buna devlet demek de mümkün değil, örgüt gibi bir asırdan bu yana devam eden bir durum söz konusu. Devlet demekte zorlanıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL
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