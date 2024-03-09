Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye Cumhuriyeti aleyhine casusluk yapanlara müsaade etmeyeceğiz

Bakanlığı ile ilgili çalışmaları yerinde incelemek ve Cumhur İttifakı Muğla büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın'ın proje tanıtım toplantısı için Muğla'ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine casusluk yapan ve çalışan kimseye müsaade etmeyeceklerini açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla ziyaretinde Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyareti sonrası açıklama yaptı. Bakan Tunç, İsrail istihbaratı Mossad adına bilgi sızdıran her kim olursa olsun bunlara asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Bakan Tunç, "2021 yılından bu yana devam eden bir süreç var bu konuda. İsrail dış istihbaratının ülkemizde devletin askeri ve siyasal yararları ve casusluk suçlaması kapsamında başlatılan soruşturmalar var. Bu soruşturmalardan büyük bir kısmı davaya dönüştü. İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan davalar var. Bu davalarda da daha önce 57 şüpheli sanık hakkında kamu davası açılmıştı. Onların tutukluluk süreleri devam ediyor. Tutuklu olarak yargılanmaları devam ediyor. Son yapılan operasyonda da yine ülkemizin askeri ve siyasal yararları aleyhine casusluk suçu işleyen kişilerin tespiti için emniyetimizin, istihbaratımızın tespitleri ile soruşturmaya intikal etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız titiz bir soruşturma yaptı bu konuda. Soruşturma neticesinde Sulh Ceza Mahkemesine tutuklama talebi ile sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece bu konudaki tutuklama sayısı 63'e yükselmiş oldu. Bu dosyalarda adli kontrol alan şüpheliler de var. Bu noktada titiz bir şekilde ülkemizin aleyhine, ülkemizde çalışan casusluk yapan, askeri ve siyasal yararlarımız aleyhine buralarda faaliyet gösteren hiçbir sanığa, şüpheliye müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda gerek istihbarat teşkilatımız gerekse yargımız koordineli bir çalışma sergiliyor. Bunun neticesinde de bu kişiler yakalanıp, tutuklanıp cezaevine gönderildiler. Yargılama süreçlerini de, sorgulama süreçlerini de titizlikle takip diyoruz" dedi. - MUĞLA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği şehirde yoğun ilgiyle karşılandı. İlk olarak Tekirdağ Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya, daha sonra Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Hükümet Caddesi esnafını ziyaret etti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silivri Muhtarlar, Çiftçiler ve Kooperatif Buluşmaları'nda yaptığı konuşmada, sürdürülebilir, verimli, kaliteli ve kayıtlı bir tarım üretimi hedeflediklerini belirtti. Yumaklı, Silivri'nin tarım potansiyelini değerlendirmek için bakanlık olarak belediye ile işbirliği yapacaklarını ifade etti. Ayrıca, kırsal kalkınma desteklerine dikkat çeken Yumaklı, üreticilerin bu desteklere ilgi göstermesini istedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Kestel Belediye Başkan adayı Ferhat Erol'un proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı, zimmetine para geçirme ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla tutuklandı.
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