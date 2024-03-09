Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye Cumhuriyeti aleyhine casusluk yapanlara müsaade etmeyeceğiz

Politika

Bakanlığı ile ilgili çalışmaları yerinde incelemek ve Cumhur İttifakı Muğla büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın'ın proje tanıtım toplantısı için Muğla'ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine casusluk yapan ve çalışan kimseye müsaade etmeyeceklerini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla ziyaretinde Muğla Valisi İdris Akbıyık'ı ziyareti sonrası açıklama yaptı. Bakan Tunç, İsrail istihbaratı Mossad adına bilgi sızdıran her kim olursa olsun bunlara asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Bakan Tunç, "2021 yılından bu yana devam eden bir süreç var bu konuda. İsrail dış istihbaratının ülkemizde devletin askeri ve siyasal yararları ve casusluk suçlaması kapsamında başlatılan soruşturmalar var. Bu soruşturmalardan büyük bir kısmı davaya dönüştü. İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan davalar var. Bu davalarda da daha önce 57 şüpheli sanık hakkında kamu davası açılmıştı. Onların tutukluluk süreleri devam ediyor. Tutuklu olarak yargılanmaları devam ediyor. Son yapılan operasyonda da yine ülkemizin askeri ve siyasal yararları aleyhine casusluk suçu işleyen kişilerin tespiti için emniyetimizin, istihbaratımızın tespitleri ile soruşturmaya intikal etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız titiz bir soruşturma yaptı bu konuda. Soruşturma neticesinde Sulh Ceza Mahkemesine tutuklama talebi ile sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece bu konudaki tutuklama sayısı 63'e yükselmiş oldu. Bu dosyalarda adli kontrol alan şüpheliler de var. Bu noktada titiz bir şekilde ülkemizin aleyhine, ülkemizde çalışan casusluk yapan, askeri ve siyasal yararlarımız aleyhine buralarda faaliyet gösteren hiçbir sanığa, şüpheliye müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda gerek istihbarat teşkilatımız gerekse yargımız koordineli bir çalışma sergiliyor. Bunun neticesinde de bu kişiler yakalanıp, tutuklanıp cezaevine gönderildiler. Yargılama süreçlerini de, sorgulama süreçlerini de titizlikle takip diyoruz" dedi. - MUĞLA