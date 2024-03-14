Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye, reformlarla demokratik hukuk devleti niteliğini güçlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Anayasamızda gerçekleştirmiş olduğumuz sessiz devrim sayılan reformlarla da ülkemizin, devletimizin demokratik hukuk devleti niteliğini daha da güçlendirdik, daha da tahkim ettik." dedi.
Tunç, Giresun Adalet Sarayı Yer Teslimi ve Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2002'de ülke genelinde 78 olan müstakil adalet sarayı sayısının bugün 366'ya ulaştığını söyledi.
Bu mekanlarda adaletin tecellisini sağlayacak olan mevzuatın iyileştirilmesi noktasında da Türkiye'nin çok önemli mesafeler aldığını belirten Tunç, 22 yıldan bu yana temel kanunların tamamını yenilediklerini aktardı.
Tunç, temel kanunların tamamını vatandaşların ve çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirdiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
"Yine Anayasamızda gerçekleştirmiş olduğumuz sessiz devrim sayılan reformlarla da ülkemizin, devletimizin demokratik hukuk devleti niteliğini daha da güçlendirdik, daha da tahkim ettik. Yüksek Askeri Şura'nın yapısından tutun da Hakimler Savcılar Kurulunun yapısına varıncaya kadar, Anayasa Mahkemesinin yapısından tutun da Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılmasına, Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasına varıncaya kadar tüm bu yapısal dönüşüm, ülkemizin demokratik niteliğini daha da güçlendirdi. Vesayetçi ve darbeci anlayışı tarihe gömmeyi, bu yapısal reformlar sayesinde başardık."
Milletin sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasaya kavuşması gerektiğine dikkati çeken Tunç, "Türkiye Yüzyılı'na başlarken inşallah 28'inci dönem parlamentosunda bir uzlaşma sağlanır ve milletimize olan bu önemli borcumuzu da yerine getirmiş oluruz." diye konuştu.
Tunç, 2002'de 9 bin civarındaki hakim ve savcı sayısının bugün 24 bine ulaştığına işaret ederek, sayının giderek arttığını belirtti. Genç bir kadroya sahip olduklarını aktaran Tunç, "Gelecek vadeden bir yargı teşkilatımız söz konusu." dedi.
Hukuk eğitiminde kalitenin artırılması çalışmaları
Bakan Yılmaz Tunç, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na ilişkin de şunları kaydetti:
"Hukuk fakültelerindeki eğitim kalitelerinin artırılması noktasındaki çalışmalarımız kontenjanlarla ilgili, YÖK ile ilgili devam eden görüşmelerimiz hem hukuk eğitiminin kalitesi, hukuktan mezun olan kardeşlerimizin bir ön elemeye tabi tutularak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı kazananların avukatlık stajına başlayabilmesi ve hakimlik ve savcılık sınavına girebilmesi noktasındaki sınavı da 2024 yılından itibaren uygulamaya koyuyoruz. Yürürlüğe giriş tarihi 2024, inşallah eylül, ekim gibi bu ilk sınavı gerçekleştirmiş olacağız."
Hakim ve savcıların mesleğe kabul edilmeden önce 2 yıl süren adaylığının söz konusu olduğunu belirten Tunç, "Artık bundan sonra 2 yıl süren bir adaylık değil, 3 yıl süren hakim ve savcı yardımcılığı sistemine başladık. İlk sınavı 23-24 Aralık'ta yazılı sınavları yaptık, şimdi mülakatları gerçekleştirilecek ve 1000 hakim, savcı yardımcımız inşallah o sınavları başardıktan sonra göreve başlayacaklar." diye konuştu.
Tunç, bunun bir yılının Adalet Akademisinde eğitimle geçeceğinin altını çizerek, "Diğer 2 yılı da istinafta, ilk derecede, Yargıtay'da değişik kademelerde hakim ve savcıların yanında hakim, savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar. Usta çırak ilişkisi içerisinde kürsüye hazırlanacaklar ve 3 yılın sonunda akademideki ara sınavları da verdikten sonra Hakimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından mesleğe kabul edilmiş olacaklar." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından Bakan Tunç, protokol üyeleriyle birlikte butona basarak, Giresun Adalet Sarayı'nın inşa edileceği alandaki eski Giresun Cezaevi binasının yıkım işlemini başlattı.
Törene, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz ve diğer ilgililer katıldı.
Bakan Yılmaz Tunç, programı kapsamında Vali Serdengeçti, Belediye Başkanı Şenlikoğlu, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve MHP Giresun İl Başkanı Abdullah Karaosmanloğlu'nu da ziyaret etti.
Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye, reformlarla demokratik hukuk devleti niteliğini güçlendirdi - Son Dakika
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin linyit madeni sahası için kamulaştırılması kararını iptal etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taleplerini yerinde görerek kararı kaldırdığını söyledi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık ilçesinin alt yapı sorunlarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olduğunu belirtti. Ergin, alt yapı yatırımlarının hızla hayata geçirilmesi için çaba sarf ettiklerini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun katılımıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen güvenlik zirvesi başladı. Bakan Fidan ayrıca Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile bir görüşme gerçekleştirdi.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kırkağaç ilçesinde yaptığı konuşmada seçim çalışmalarını anlattı ve Kırkağaç Belediye Başkan adayı İsmail Pala'ya destek istedi. Uysal, DP'nin Türkiye'yi güçlü bir merkez haline getireceğini ve dar gelirli ve emeklilerin sesi olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçilmesi halinde taksicilere kabin ve kamera sistemi hediye edeceğini açıkladı. Dağ, Karabağlar ilçesinde esnaf ziyareti yaparken bu sözü verdi ve taksicilerin taleplerini dikkate aldıklarını belirtti. Ayrıca, Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını ziyaret ederek Tıp Bayramı'nı kutladı ve onlara desteklerini iletti.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle ilçede hayata geçirdikleri aile sağlık merkezlerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının gününü tebrik etti.
AK Parti Pamukkale Belediye Başkan Adayı Halil Pekdemir, sabahın erken saatlerinde hal esnafı ile bir araya geldi. Soğuk havaya rağmen ilgiyle karşılanan Pekdemir, varil içinde yakılan ateş başında esnafların derdini dinledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaptığı ziyarette, ilçenin depreme dayanıklı yapılarla donatıldığını ve hazırlıklı olduğunu belirtti. Yılmaz, Karlıova'da yapılan hizmetlerin devam edeceğini ve gençlere daha fazla istihdam imkanı sağlanacağını ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Artık amacımız gelişmiş ülkelere yetişmek değil, onların önünde, en ön sırada yer almaktır.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2019-2024 dönemi son meclis toplantısında meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi. Aktaş, konuşmasında şehre değer katmak için birlikte çalıştıklarını ve geleceğe dair kararları birlikte aldıklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?