Adanalı dizisinin Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'tan Kılıçdaroğlu ve Tunceli'ye çirkin sözler - Son Dakika
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Adanalı dizisinin Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'tan Kılıçdaroğlu ve Tunceli'ye çirkin sözler

08.08.2023 21:09

Adanalı dizisinde canlandırdığı 'Maraz Ali' karakteriyle ünlenen oyuncu Mehmet Akif Alakurt, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Tunceli için çok çirkin sözler kullandı. Alakurt ''Biliyorsunuz Türkiye'nin her şehrinde Atatürk seven bulursunuz. Tunceli bu konuda istisnadır. Bu yüzsüz adamın ve destekçilerinin 20 yıllık başarızlığına rağmen CHP'nin başında durma ısrarını sorgulamak lazım'' dedi.

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Paylaşımında Alakurt, "Biliyorsunuz Türkiye'nin her şehrinde Atatürk seven bulursunuz. Tunceli bu konuda istisnadır. Bu yüzsüz adamın ve destekçilerinin 20 yıllık başarısızlığına rağmen CHP'nin başında durma ısrarını sorgulamak lazım" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLUNU HEDEF ALDI

Bir dönem yayınlanan Adanalı dizisinde canlandırdığı "Maraz Ali" karakteriyle tanınan oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

TUNCELİ BU KONUDA İSTİSNADIR

Tunceliler hakkında da çirkin ifadeler kullanan Alakurt, "Biliyorsunuz Türkiye'nin her şehrinde Atatürk seven bulursunuz. Tunceli bu konuda istisnadır. Bu yüzsüz adamın ve destekçilerinin 20 yıllık başarızlığına rağmen CHP'nin başında durma ısrarını sorgulamak lazım" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇİRKİN SÖZLER

Bir diğer paylaşımında ise Alakurt "Bu tarla faresi suratlı adamın Tuncelili olduğunu biliyorsunuzdur umarım" ifadelerini kullandı.

Adanalı dizisinin Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'tan Kılıçdaroğlu ve Tunceli'ye çirkin sözler
Adanalı dizisinin Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'tan Kılıçdaroğlu ve Tunceli'ye çirkin sözler
Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Politika Adanalı dizisinin Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'tan Kılıçdaroğlu ve Tunceli'ye çirkin sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adanalı dizisinin Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'tan Kılıçdaroğlu ve Tunceli'ye çirkin sözler - Son Dakika
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