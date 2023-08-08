Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Paylaşımında Alakurt, "Biliyorsunuz Türkiye'nin her şehrinde Atatürk seven bulursunuz. Tunceli bu konuda istisnadır. Bu yüzsüz adamın ve destekçilerinin 20 yıllık başarısızlığına rağmen CHP'nin başında durma ısrarını sorgulamak lazım" ifadelerini kullandı.
Bir dönem yayınlanan Adanalı dizisinde canlandırdığı "Maraz Ali" karakteriyle tanınan oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
Tunceliler hakkında da çirkin ifadeler kullanan Alakurt, "Biliyorsunuz Türkiye'nin her şehrinde Atatürk seven bulursunuz. Tunceli bu konuda istisnadır. Bu yüzsüz adamın ve destekçilerinin 20 yıllık başarızlığına rağmen CHP'nin başında durma ısrarını sorgulamak lazım" dedi.
Bir diğer paylaşımında ise Alakurt "Bu tarla faresi suratlı adamın Tuncelili olduğunu biliyorsunuzdur umarım" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Adanalı dizisinin Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'tan Kılıçdaroğlu ve Tunceli'ye çirkin sözler - Son Dakika