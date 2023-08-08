Adanalı dizisinin Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt'tan Kılıçdaroğlu ve Tunceli'ye çirkin sözler

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Paylaşımında Alakurt, "Biliyorsunuz Türkiye'nin her şehrinde Atatürk seven bulursunuz. Tunceli bu konuda istisnadır. Bu yüzsüz adamın ve destekçilerinin 20 yıllık başarısızlığına rağmen CHP'nin başında durma ısrarını sorgulamak lazım" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLUNU HEDEF ALDI

Bir dönem yayınlanan Adanalı dizisinde canlandırdığı "Maraz Ali" karakteriyle tanınan oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

TUNCELİ BU KONUDA İSTİSNADIR

Tunceliler hakkında da çirkin ifadeler kullanan Alakurt, "Biliyorsunuz Türkiye'nin her şehrinde Atatürk seven bulursunuz. Tunceli bu konuda istisnadır. Bu yüzsüz adamın ve destekçilerinin 20 yıllık başarızlığına rağmen CHP'nin başında durma ısrarını sorgulamak lazım" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇİRKİN SÖZLER

Bir diğer paylaşımında ise Alakurt "Bu tarla faresi suratlı adamın Tuncelili olduğunu biliyorsunuzdur umarım" ifadelerini kullandı.