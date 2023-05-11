Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye, Kemal Kılıçdaroğlu'dan açık davet: Kendisini Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz, buyursun lütfen gelsin - Son Dakika
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Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye, Kemal Kılıçdaroğlu'dan açık davet: Kendisini Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz, buyursun lütfen gelsin

11.05.2023 16:38

CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kilitlendiği 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine 3 gün kalırken, siyaset arenası alev aldı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son 45 günde gördüklerini 45 senede görmediğini ifade ederek cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İNCE'YE ÇAĞRI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak Memleket Partisi liderine çağrıda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN SOFRASINA BEKLİYORUZ"

Paylaşımında Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" dedi. Kılıçdaroğlu, paylaşımına ünlü şarkıcı Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" şarkısını iliştirdi.

Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye çağrı: Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz

"BU PİSLİKLERİ BİRLİKTE TEMİZLEYELİM SİYASETİN İÇİNDEN"

Öte yandan kaset iddiaları sonrası Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir. Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR (3)
  • ertuğrul şahin: Gelir gelir merak etmeyin. Nasıl olsa çekil ya. Onuda yapar. Cevap Yaz 18 0 Yayından Kaldır
  • İsimsiz : Gerçekten tuhaf işler dönüyor..CHP önce Muharrem Bey'in adaylığına karşı çıktı,baskı yaptı netice alamadi sonra bir kaset piyasaya sürüldü,adaylıktan cekilmesi sağlandı ve şimdi de"kumar masasına" oturması için davet gonderiliyor..Bu işler yakın tarihten tanıdık gibi geldi ama neyse.. Cevap Yaz 126 42 Yayından Kaldır
  • Erdogan Metin: Sayenizde ilk defa Recep Tayyip e oy vericem! Cevap Yaz 123 61 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye, Kemal Kılıçdaroğlu'dan açık davet: Kendisini Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz, buyursun lütfen gelsin - Son Dakika


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