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Eğitim Diplomasiyle Barış Çağrısı

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ADF'de eğitim diplomasisi: Barış ve insanlık için ortak zemin çağrısı Emine Erdoğan: "Çocukların hiçbir savaşın tarafı olamayacağını insanlığın felce uğramış vicdanına hatırlatmamız gerekiyor" "Eğitim insan olmanın zirvesine yolculuktur" Milli Eğitim Bakanı Yusuf Teki Yusuf Tekin: "Kız...

12.04.2025 16:24
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ADF'de eğitim diplomasisi: Barış ve insanlık için ortak zemin çağrısı

Emine Erdoğan: "Çocukların hiçbir savaşın tarafı olamayacağını insanlığın felce uğramış vicdanına hatırlatmamız gerekiyor"

"Eğitim insan olmanın zirvesine yolculuktur"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Teki Yusuf Tekin: "Kız çocuklarının eğitiminde dünya ortalamasını aştık"

"Nitelikli öğretmen eksiği yaşamayan ülkelerden biriyiz"

ANTALYA - Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile barış, insan hakları ve evrensel değerlere dayalı yeni bir eğitim anlayışını hayata geçirdiklerini belirtti. Tekin, "Eğitime erişim, öğretmen istihdamı ve kız çocuklarının eğitimi gibi alanlarda son 20 yılda önemli mesafeler katettik" dedi. Emine Erdoğan ise eğitimin medeniyet değerleriyle bütünleşmesi gerektiğini vurgulayarak, "İnsanlığa hoşgörü kültürünü yeniden teklif ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirilen "Ayrışan Dünyada Geleceği İnşa Etmek: Eğitimin Dönüştürücü Gücü" başlıklı üst düzey oturumda, küresel krizler karşısında eğitimin dönüştürücü rolü ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konuşmaları, eğitimin yalnızca bireyleri değil, toplumları da şekillendiren temel bir güç olduğu mesajını verdi.

"İnsanlığın daha fazla çatışma ve savaşı kaldıracak mecali kalmamıştır"

Emine Erdoğan, konuşmasında diplomasinin barışçıl gücüne duyulan ihtiyacın arttığı bir dönemde, eğitimin bu gücü destekleyen temel araçlardan biri olduğunu vurguladı. "İnsanlığın daha fazla çatışma ve savaşı kaldıracak mecali kalmamıştır" diyen Erdoğan, ayrışan bir dünyada eğitimin hoşgörü, ahlak ve ortak insanlık değerleri etrafında yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Eğitimi, "insan olmanın zirvesine yolculuk" olarak tanımlayan Erdoğan, modern dünyanın yalnızca bilgi yükleyen ama ruhu beslemeyen mekanik bireyler yetiştirdiğini ifade etti. "Gerçek ve yetenekli bir eğitimin amacı ortaya insan eseri koymaktır" diyen Erdoğan, ilim, irfan ve ahlakla yoğrulmuş bir eğitim anlayışının önemini vurguladı.

"Çocuklar, hiçbir savaşın tarafı değildir"

İnsana entelektüel ve vicdani bir derinlik kazandırmayan bilginin sadece "malumat" olduğunu kaydeden Erdoğan, "Sırtını medeniyetin değerler manzumesine dayamamış bilgi, hızla değişen dünyayı yorumlamakta aciz kalır" ifadelerini kullandı. Filistin'de savaşın gölgesinde büyüyen çocuklara da değinen Erdoğan, eğitime erişim temel bir hakken, çocukların yaşama hakkının dahi ellerinden alındığını belirterek, "Çocukların hiçbir savaşın tarafı olamayacağını insanlığın felce uğramış vicdanına hatırlatmamız gerekiyor" dedi.

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne değindi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise konuşmasında, Türkiye'de bu yıl itibariyle uygulanmaya başlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin merkezine barışçıl, erdemli ve evrensel değerlere bağlı insan yetiştirme hedefini koyduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği vizyon doğrultusunda bir "iyilik hareketi" başlatma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Tekin, "Adaletin egemen olduğu, herkesin yaşam hakkının amasız fakatsız güvence altına alındığı bir dünya istiyorsak, eğitim sistemlerini de buna göre inşa etmek zorundayız" dedi.

"Nitelikli öğretmen eksiği yaşamayan ülkelerden biriyiz"

Türkiye'nin eğitim sisteminde insani değerlere öncelik veren bu dönüşümün, yalnızca söylem düzeyinde değil, somut göstergelere dayandığını vurgulayan Bakan Tekin, eğitim erişiminde ve kalite göstergelerinde elde edilen verileri paylaştı. 2002 yılında 12.1 yıl olan beklenen eğitim süresinin 2024 itibarıyla 19.7 yıla yükseldiğini, ortalama eğitim süresinin ise 5.7 yıldan 8.8 yıla çıktığını belirten Tekin, bu ilerlemenin UNDP İnsani Gelişmişlik Raporu'nda Türkiye'nin üst üste dördüncü kez "çok yüksek insani gelişme" kategorisinde yer almasını sağladığını söyledi. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da son 20 yılda önemli ölçüde azaldığını kaydeden Tekin, "İlkokulda 18, ortaokulda 14, lisede 13 öğrenciden söz ediyoruz. Yirmi yıl önce bu rakamlar 28'di" ifadelerini kullanarak, OECD raporlarında Türkiye'nin "nitelikli öğretmen eksiği yaşamayan ülkelerden biri" olarak tanımlandığını da hatırlattı.

Türkiye, OECD 2024 Aralık raporunda "En iyi gelişim gösteren ülke"

Kız çocuklarının eğitime erişimi konusunda da ciddi bir ilerleme sağlandığını belirten Bakan Yusuf Tekin, bu başarıda Emine Erdoğan'ın yürüttüğü çalışmaların etkili olduğunu vurguladı. Okul öncesi eğitimdeki gelişmelere de değinen Tekin, Türkiye'nin OECD 2024 Aralık raporunda "En iyi gelişim gösteren ülke" olarak gösterildiğini söyledi.

Türkiye'de eğitim alan mülteci çocuklara ilişkin de değerlendirmede bulunan Bakan Tekin, yaklaşık 1 milyon mülteci öğrencinin Türk eğitim sistemine dahil edildiğini belirtti. "Bu nüfusun içinde, Türkiye'deki 6-14 yaş aralığında okullaşma oranı OECD ortalamalarına yaklaşmış durumda" diyen Tekin, bu verilerin Türkiye'nin hem vatandaşlarına hem de misafir ettiği topluluklara eşit ve adil bir eğitim hizmeti sunduğunu gösterdiğini ifade etti. Tekin, "Merkezine iyi insanı alan bir eğitim modeliyle dünyaya somut katkı sunmayı amaçlıyoruz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Program sırasında Türkiye Maarif Vakfı'nın yabancı çocuklardan oluşan koro ekibi Türkçe ve İngilizce şarkılar söyledi.

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Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Emine Erdoğan, İnsan Hakları, Yusuf Tekin, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Eğitim Diplomasiyle Barış Çağrısı - Son Dakika

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