Adıyaman\'da Deprem Konutları ve Yardım Ödemeleri Değerlendirildi

Adıyaman Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Resul Kurt, 2023 yılında yapımına başlanan deprem konutları ile AFAD tarafından Adıyaman il ve ilçelerine deprem sonrası yapılan acil yardım ödemelerini değerlendirdi.

Milletvekili Resul Kurt yaptığı açıklamada, "6 Şubat asrın felaketinde Adıyaman'da 19 bin 417 bina yıkıldı. Deprem sonrası süreçte 41 konteyner kent ve 30 binden fazla konteyner kurulumu tamamlanmıştır. Toplamda bin 68 adet işyeri tamamlanmıştır. Depremler sonrasında yapılacak kalıcı konut sayısı il ve ilçe merkezlerinde çok katlı 65 bin 366'dir. Merkezde TOKİ'nin sorumluluk sahasında toplamda 3 bin 383 adet ve Adıyaman İndere Bölgesinde 847 blok olmak üzere toplam 16 bin 433 adet konut bulunmaktadır. TOKİ'nin sorumluluk sahasında Besni 501 konut, Gölbaşı 154 konut, Sincik 322 konut, Tut 420 konut ve Kahta 297 Konut olmak üzere toplamda bin 694 konut devam etmektedir. Ayrıca, Akpınar-1, Akpınar-2 ve Kuyulu'da toplam 250 adet köy evi bulunmaktadır. Emlak Konutun sorumluluk sahasında Gölbaşı ilçemizde 137 blok olmak üzere 2 bin 470 konut, Besni ilçemizde 110 blok olmak üzere bin 835 konut ve Kahta ilçemizde 63 blok olmak üzere bin 168 konut toplamda 5 bin 473 konut bulunmaktadır. Ayrıca, Atatürk Bulvarı üzeri bin 75 konut, Mara Mahallesi 260 konut ve Sevgi evleri 3 konut olmak üzere ihalesi yapılmış sorumluluk sahasında toplamda bin 338 konut bulunmaktadır. Adıyaman merkeze bağlı köyler ve ilçelere bağlı köylerde toplamda 6 bin 290 adet betonarme kırsal konut planlanmaktadır. Adıyaman merkeze bağlı köyler ve ilçelere bağlı köylerde toplamda 7 bin 880 adet çelik kırsal konut yapılması planlanmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında Adıyaman'da yerinde dönüşüm için yapılan toplam başvuru sayısı 22 bin 448 adettir. İl genelinde 830 adet konut ruhsat aşamasındadır. Bugüne kadar yerinde dönüşümü kesinleşmiş ruhsat alan konut sayısı 80 adettir. Depremin ilk anından itibaren burada yaraları sarmak, gerekli tüm imkanları sağlamak ve şehrimizi kalkındırmak için; 87 bin 953 ev sahibi afetzede aileye 5 bin TL olmak üzere toplamda 477 milyon 882 bin TL, kiracı afetzede olan 143 bin 328 aileye 3 bin TL olmak üzere toplamda 494 milyon 367 bin TL nakdi destek sağlanmıştır. Ayrıca 7 bin 146 vefat eden afetzedenin yakınlarına 100 bin TL olmak üzere 714 milyon 599 bin 974 TL nakdi yardım ödemesi yapılmıştır. Destek ödemesi altında 126 bin 923 afetzede aileye 10 bin TL'den toplamda 1 milyar 269 milyon 230 bin TL, Taşınma Yardımı adı altında ise 57 bin 917 afetzede aileye 15 bin TL'den toplamda 868 milyon 755 bin TL nakdi ödeme yapılmıştır. Bunun yanı sıra aciliyet gerektiren alım, kiralama, bakım ve onarımlar için toplamda 1 milyar 618 milyon 37 bin 905 TL harcama yapılmıştır. Şu anki durumda; konteynerden kiraya geçmek isteyen bin 251, kiradan konteynere geçmek isteyen 540, kira yardımı talep eden bin 430 civarı vatandaşımızın durumları görevliler tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılıyor. Devletimiz, tüm gücüyle depremzede hemşerilerimizin yanındadır" dedi. - ADIYAMAN