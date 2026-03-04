Afete Hazır Üniversite Protokolü İmzalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Yükseköğretim Kurulu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız arasında imzalanacak iş birliği protokolüyle, 'Afete Hazır Üniversite' hedefimize resmiyet kazandırıyoruz. Üniversitelerimizin yerleşkelerinde yılda en az bir kez tatbikat yapılmasını hedefliyoruz. Saha uygulamaları, simülasyonlar eğitimlerin etkisini daha güçlü hale getirecektir" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın da katılımıyla, YÖK ile AFAD arasında gerçekleşen İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Çiftçi, "1-7 Mart Deprem Haftası içerisinde, ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz adına böylesine anlamlı bir vesileyle bir araya gelmiş olmaktan mutluluk duyuyorum. AFAD Başkanlık konferans salonumuzda, Yükseköğretim Kurulu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız arasında imzalanacak iş birliği protokolüyle, 'Afete Hazır Üniversite' hedefimize resmiyet kazandırıyoruz" dedi.

'BİLİMSEL BİLGİYİ PRATİĞE AKTARACAĞIZ'

Bakan Çiftçi, asrın felaketi 6 Şubat depreminin ağır kayıplar yaşattığına dikkat çekerek, "Yaşanan bu afetler ve yıkıcı sonuçları, hazırlıksız olmanın ağır sonuçları olacağını bizlere göstermiştir. Bu nedenle; afet yönetimi kriz anında başlatılacak bir süreç değildir. Bugün imzalayacağımız bu protokol, afet ve acil durumlara hazırlık kapasitemizi güçlendirirken, 'ilköğretimden üniversiteye' afet yönetim süreçlerimize büyük katkı sağlayacaktır. Bu protokol ile üniversitelerimizde gerçekleştirilecek eğitim, gönüllülük, tatbikat, ortak Ar-Ge ve akademik faaliyetlerin temel çerçevesini ortaya koyuyoruz. Aynı zamanda afet farkındalık eğitimlerinin ülke genelinde ortak bir anlayış doğrultusunda yürütülmesini hedefliyoruz. Üniversitelerimizde afet yönetimi, risk azaltma ve gönüllülük alanlarında ders ve modüllerin açılması teşvik edilerek farklı disiplinlerde afet temalı seçmeli derslerin yaygınlaşması sağlanacaktır. Lisansüstü düzeyde araştırmalar ve tez çalışmalarını desteklerken aynı zamanda ortak Ar-Ge projeleriyle bilimsel bilgiyi pratiğe aktaracağız" ifadelerini kullandı.

'AFET BİLİNCİNİ KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

AFAD'ın en büyük güçlerinden birinin AFAD gönüllüleri olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "Şimdi, AFAD Gönüllülük Sistemi ile uyumlu öğrenci topluluklarının kurulması için her türlü desteği sağlayacağız. Bu topluluklarda gönüllülük faaliyetlerine katılan öğrencilerimize katılım belgesi ve sertifika vereceğiz. Toplumsal manada sorumluluk bilincini inşa ederken, yaşanacak afet durumlarında sahada görev alacak nitelikli insan kaynağı oluşacaktır. Üniversitelerimizin yerleşkelerinde yılda en az bir kez tatbikat yapılmasını hedefliyoruz. Saha uygulamaları, simülasyonlar eğitimlerin etkisini daha güçlü hale getirecektir. Bu protokol vesilesiyle, aynı zamanda dijital farkındalık araç ve uygulamalarımızı da kamuoyuyla paylaşıyoruz. 'Hazırım.gov.tr' afet farkındalık web sayfası, afet öncesi, sırası ve sonrası noktasında yapılması gerekenleri kolay, erişilebilir ve ortak bir içerikle bizlere sunuyor. Her anımızın ve yaşamsal her alanımızın dijitalleştiği bu dönemde, afet bilincinin dijital zeminde yaygınlaşmasına ve farkındalık oluşturulmasına önemli katkı sağlayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığımız ile yürüttüğümüz 'Her Okula Bir Afet Farkındalık Öğretmeni' projesiyle afet bilincini daha küçük yaşlardan itibaren kazandırmayı öncelikli hedeflerimiz arasına almış bulunuyoruz. İlköğretim sıralarından başlayan bu bilinç, üniversiteye gelindiğinde daha sistemli ve kurumsal bir hale kavuşacaktır" diye konuştu.

'AFET RİSK YÖNETİMİ KOORDİNASYON BİRİMLERİNİN KURULMASINI TEŞVİK EDECEĞİZ'

YÖK Başkanı Özvar ise "Afet farkındalık eğitimlerinin yaygınlaştırılması, afet yönetimi ve risk azaltma alanlarında ders, modül ve akademik içeriklerin geliştirilmesi, AFAD Gönüllülük Sistemi ile uyumlu öğrenci topluluklarının teşvik edilmesi ve akredite ekiplerin oluşturulması mümkün olacaktır. Yükseköğretim Kurulu olarak biz de üniversitelerimizde 'Afet Risk Yönetimi Koordinasyon Birimleri'nin kurulmasını teşvik edecek, afet yönetimi ve risk azaltma çalışmalarını öncelikli alanlar arasında değerlendirecek ve AFAD ile üniversitelerimiz arasında etkin bir koordinasyon mekanizmasının işletilmesini sağlayacağız" dedi.