Afete Hazır Üniversite Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afete Hazır Üniversite Protokolü İmzalandı

Afete Hazır Üniversite Protokolü İmzalandı
04.03.2026 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı, üniversitelerde afet yönetimi eğitimi için iş birliği protokolü imzaladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Yükseköğretim Kurulu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız arasında imzalanacak iş birliği protokolüyle, 'Afete Hazır Üniversite' hedefimize resmiyet kazandırıyoruz. Üniversitelerimizin yerleşkelerinde yılda en az bir kez tatbikat yapılmasını hedefliyoruz. Saha uygulamaları, simülasyonlar eğitimlerin etkisini daha güçlü hale getirecektir" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın da katılımıyla, YÖK ile AFAD arasında gerçekleşen İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Çiftçi, "1-7 Mart Deprem Haftası içerisinde, ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz adına böylesine anlamlı bir vesileyle bir araya gelmiş olmaktan mutluluk duyuyorum. AFAD Başkanlık konferans salonumuzda, Yükseköğretim Kurulu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığımız arasında imzalanacak iş birliği protokolüyle, 'Afete Hazır Üniversite' hedefimize resmiyet kazandırıyoruz" dedi.

'BİLİMSEL BİLGİYİ PRATİĞE AKTARACAĞIZ'

Bakan Çiftçi, asrın felaketi 6 Şubat depreminin ağır kayıplar yaşattığına dikkat çekerek, "Yaşanan bu afetler ve yıkıcı sonuçları, hazırlıksız olmanın ağır sonuçları olacağını bizlere göstermiştir. Bu nedenle; afet yönetimi kriz anında başlatılacak bir süreç değildir. Bugün imzalayacağımız bu protokol, afet ve acil durumlara hazırlık kapasitemizi güçlendirirken, 'ilköğretimden üniversiteye' afet yönetim süreçlerimize büyük katkı sağlayacaktır. Bu protokol ile üniversitelerimizde gerçekleştirilecek eğitim, gönüllülük, tatbikat, ortak Ar-Ge ve akademik faaliyetlerin temel çerçevesini ortaya koyuyoruz. Aynı zamanda afet farkındalık eğitimlerinin ülke genelinde ortak bir anlayış doğrultusunda yürütülmesini hedefliyoruz. Üniversitelerimizde afet yönetimi, risk azaltma ve gönüllülük alanlarında ders ve modüllerin açılması teşvik edilerek farklı disiplinlerde afet temalı seçmeli derslerin yaygınlaşması sağlanacaktır. Lisansüstü düzeyde araştırmalar ve tez çalışmalarını desteklerken aynı zamanda ortak Ar-Ge projeleriyle bilimsel bilgiyi pratiğe aktaracağız" ifadelerini kullandı.

'AFET BİLİNCİNİ KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

AFAD'ın en büyük güçlerinden birinin AFAD gönüllüleri olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, "Şimdi, AFAD Gönüllülük Sistemi ile uyumlu öğrenci topluluklarının kurulması için her türlü desteği sağlayacağız. Bu topluluklarda gönüllülük faaliyetlerine katılan öğrencilerimize katılım belgesi ve sertifika vereceğiz. Toplumsal manada sorumluluk bilincini inşa ederken, yaşanacak afet durumlarında sahada görev alacak nitelikli insan kaynağı oluşacaktır. Üniversitelerimizin yerleşkelerinde yılda en az bir kez tatbikat yapılmasını hedefliyoruz. Saha uygulamaları, simülasyonlar eğitimlerin etkisini daha güçlü hale getirecektir. Bu protokol vesilesiyle, aynı zamanda dijital farkındalık araç ve uygulamalarımızı da kamuoyuyla paylaşıyoruz. 'Hazırım.gov.tr' afet farkındalık web sayfası, afet öncesi, sırası ve sonrası noktasında yapılması gerekenleri kolay, erişilebilir ve ortak bir içerikle bizlere sunuyor. Her anımızın ve yaşamsal her alanımızın dijitalleştiği bu dönemde, afet bilincinin dijital zeminde yaygınlaşmasına ve farkındalık oluşturulmasına önemli katkı sağlayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığımız ile yürüttüğümüz 'Her Okula Bir Afet Farkındalık Öğretmeni' projesiyle afet bilincini daha küçük yaşlardan itibaren kazandırmayı öncelikli hedeflerimiz arasına almış bulunuyoruz. İlköğretim sıralarından başlayan bu bilinç, üniversiteye gelindiğinde daha sistemli ve kurumsal bir hale kavuşacaktır" diye konuştu.

'AFET RİSK YÖNETİMİ KOORDİNASYON BİRİMLERİNİN KURULMASINI TEŞVİK EDECEĞİZ'

YÖK Başkanı Özvar ise "Afet farkındalık eğitimlerinin yaygınlaştırılması, afet yönetimi ve risk azaltma alanlarında ders, modül ve akademik içeriklerin geliştirilmesi, AFAD Gönüllülük Sistemi ile uyumlu öğrenci topluluklarının teşvik edilmesi ve akredite ekiplerin oluşturulması mümkün olacaktır. Yükseköğretim Kurulu olarak biz de üniversitelerimizde 'Afet Risk Yönetimi Koordinasyon Birimleri'nin kurulmasını teşvik edecek, afet yönetimi ve risk azaltma çalışmalarını öncelikli alanlar arasında değerlendirecek ve AFAD ile üniversitelerimiz arasında etkin bir koordinasyon mekanizmasının işletilmesini sağlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Politika, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Politika Afete Hazır Üniversite Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı İran gıda ve tarım ürünleri ihracatını yasakladı
BM’den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli BM'den dikkat çeken çağrı: Düşmanlıklar sona ermeli
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
13 yıl geçti ancak unutamamış Vidal’den Galatasaray itirafı 13 yıl geçti ancak unutamamış! Vidal'den Galatasaray itirafı
Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf Savaşın 4. gününde ABD basınından acı itiraf
“3 Körfez ülkesi İran’a saldırılara katılıyor“ iddiası "3 Körfez ülkesi İran'a saldırılara katılıyor" iddiası
İngiltere, Kıbrıs Adası çevresine hava savunma destroyeri gönderiyor İngiltere, Kıbrıs Adası çevresine hava savunma destroyeri gönderiyor
Samsunspor’un zararı açıklandı: Rakam korkunç boyutta Samsunspor'un zararı açıklandı: Rakam korkunç boyutta
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi

18:27
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
Çatışmaların yaşandığı bölgede görev yapan Roberto Mancini tanık olduğu dehşet dolu anları anlattı
18:16
Türkiye’den yeni İran hamlesi Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
17:54
Ne olacak bu işin sonu Dünya Kupası’nda İran krizi
Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi
17:45
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
17:35
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
17:15
Dubai’de lüks otellerin gecelik fiyatı dibe vurdu
Dubai'de lüks otellerin gecelik fiyatı dibe vurdu
16:51
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
16:44
NATO’nun 5. maddesini tetikler mi ABD’den Hatay’a düşürülen füze için ilk yorum
NATO'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD'den Hatay'a düşürülen füze için ilk yorum
16:40
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
16:29
İran’da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
İran'da ABD savaş uçağının düşürüldüğü an: Sevinç çığlıklarını duymanız lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 18:30:32. #7.13#
SON DAKİKA: Afete Hazır Üniversite Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.