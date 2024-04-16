CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, mal varlığını belediye binasının panosuna astı - Son Dakika
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Politika

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, mal varlığını belediye binasının panosuna astı

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CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, seçildikten sonra mal varlığını belediyenin girişine astı. Mal varlığı arasında 6 evi olduğu görüldü. Köksal, şeffaf belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

16.04.2024 16:30  Güncelleme: 16:43
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31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmasında CHP'nin bütün belediye başkanlarının mal varlıklarını belediyelerin girişine asacağını, Burcu Köksal'ın da seçildiğinde mal varlığını asacağını ifade etmişti. Köksal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından belediyenin girişinde bulunan panoya mal varlığını astı. Köksal'ın mal varlığı arasında 6 evi olduğu görüldü.

Türkiye'de çok partili döneme geçilen 1945 yılından bu yana Afyonkarahisar'da ilk kez CHP'den bir isim belediye başkanı seçildi.Burcu Köksal, CHP tarihinde bir ilki gerçekleştirirken kent tarihinin de ilk kadın belediye başkanı unvanını elde etti. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, seçim döneminde yaptığı bir konuşmada, "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadeleri nedeniyle uzun süre tartışmaların odağındaki isim haline gelmişti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, mal varlığını belediye panosuna astı

BURCU KÖKSAL'IN MAL VARLIĞI

Listede yer alan mal varlıklarına göre, Burcu Köksal'ın, Yunus Emre Mahallesi'nde ve Dervişpaşa Mahallesi'nde, Susuz beldesinde, Aydın'ın Didim ilçesinde 1'er adet evi var. Yine listeye göre Köksal, Afyonkarahisar'ın Yunus Emre Mahallesi'nde bahçeli kargir 2 ev, Sandıklı ilçesinin Başağaç köyünde 1 adet bağ ve bir adet tarla, Aydın'ın Didim ilçesinde yer alan Fevzipaşa Mahallesi'nde ise 1 adet arsaya sahip. Köksal'ın 2018 ve 2021 model 2 otomobile sahip olduğu görülürken, 283 bin TL konut kredisi, 106 bin TL ihtiyaç kredisi ve bankada nakit olarak 102 bin TL parası olduğu listede yer aldı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, mal varlığını belediye panosuna astı

"ŞEFFAF BELEDİYECİLİK BAŞKANLIK MAKAMINDA BAŞLAR"

Köksal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Afyonkarahisarlı hemşerilerim, seçimlerden önce söz verdiğim gibi mal varlığımı sizlerle paylaşıyorum. Hemşerilerim, kendi seçtiği belediye başkanına güvenmeli ve inanmalıdır. 'Şeffaf Belediyecilik Başkanlık makamından başlar' anlayışıyla saygılar sunarım" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, mal varlığını belediye panosuna astı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, mal varlığını belediye panosuna astı
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, mal varlığını belediye binasının panosuna astı

Afyonkarahisar Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Burcu Köksal, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, mal varlığını belediye binasının panosuna astı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Serdar KURT: helal olsun baskanim 43 13 Yanıtla
  • Mustafa: Birdahaki secimde o liste ayni mi kalacak acaba yoksa... eklemeler olacakmi 10 15 Yanıtla
  • serkan cindemir: Su algıda vaz gecsın biri borc asar biri mal varlığı cocuk a seylerı degılde eserler yapında en azından cebıze girsin ama ınsanlar faydalansın ıstegınız ney kaosmu cıksın kime ne faydası olur bırakın da eser yapın oyle analım eser dıye guncel borc o yuzden mı 70 senedır mılet sıze guvenmıyor heykel deıl eser katın eser 11 7 Yanıtla
  • Salih Ataseven: Bravo 14 3 Yanıtla
  • Mükerrem Kılıç: Mal varlığını asmak yerine 5 yıl boyunca yapacaklarınızı gerçekleştireceğiniz vaadlerinizi assaydınız keşke 8 6 Yanıtla ayzer karaarslanoğlu: onu beğenme bunu beğenme.Ee ne vereyim abime 2 3
  • Ender seker: Altınok kayıplara karıştı 7 5 Yanıtla
  • İbrahim ERDURAN: Helalden kazanılanın bereketi artsın, Rabbim ağız tadıyla, huzur içinde kullanmayı nasip etsin inşaallah. 11 0 Yanıtla
  • Yusuf türk: Alınan Mal ve mülkler rahat olun bu liste dışında çok olur… Kimse bana anlatmasın O koltuğa Oturan herkez götürür.. Sistem bu.. Dışına çıktınmı barındırmazlar…… 5 2 Yanıtla

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