CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, mal varlığını belediye binasının panosuna astı

Politika

31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmasında CHP'nin bütün belediye başkanlarının mal varlıklarını belediyelerin girişine asacağını, Burcu Köksal'ın da seçildiğinde mal varlığını asacağını ifade etmişti. Köksal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından belediyenin girişinde bulunan panoya mal varlığını astı. Köksal'ın mal varlığı arasında 6 evi olduğu görüldü.

Türkiye'de çok partili döneme geçilen 1945 yılından bu yana Afyonkarahisar'da ilk kez CHP'den bir isim belediye başkanı seçildi.Burcu Köksal, CHP tarihinde bir ilki gerçekleştirirken kent tarihinin de ilk kadın belediye başkanı unvanını elde etti. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, seçim döneminde yaptığı bir konuşmada, "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadeleri nedeniyle uzun süre tartışmaların odağındaki isim haline gelmişti.

BURCU KÖKSAL'IN MAL VARLIĞI

Listede yer alan mal varlıklarına göre, Burcu Köksal'ın, Yunus Emre Mahallesi'nde ve Dervişpaşa Mahallesi'nde, Susuz beldesinde, Aydın'ın Didim ilçesinde 1'er adet evi var. Yine listeye göre Köksal, Afyonkarahisar'ın Yunus Emre Mahallesi'nde bahçeli kargir 2 ev, Sandıklı ilçesinin Başağaç köyünde 1 adet bağ ve bir adet tarla, Aydın'ın Didim ilçesinde yer alan Fevzipaşa Mahallesi'nde ise 1 adet arsaya sahip. Köksal'ın 2018 ve 2021 model 2 otomobile sahip olduğu görülürken, 283 bin TL konut kredisi, 106 bin TL ihtiyaç kredisi ve bankada nakit olarak 102 bin TL parası olduğu listede yer aldı.

"ŞEFFAF BELEDİYECİLİK BAŞKANLIK MAKAMINDA BAŞLAR"

Köksal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Afyonkarahisarlı hemşerilerim, seçimlerden önce söz verdiğim gibi mal varlığımı sizlerle paylaşıyorum. Hemşerilerim, kendi seçtiği belediye başkanına güvenmeli ve inanmalıdır. 'Şeffaf Belediyecilik Başkanlık makamından başlar' anlayışıyla saygılar sunarım" ifadelerini kullandı.