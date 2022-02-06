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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: CHP'deyken A4 kağıtlarını birleştirerek namaz kılıyordum - Son Dakika

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: CHP'deyken A4 kağıtlarını birleştirerek namaz kılıyordum

06.02.2022 13:02

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Savcı Sayan, CHP'deyken A4 kağıtlarını birleştirerek namaz kıldığını belirterek, "CHP'deyken A4 kağıtlarını bantla birleşip namaz kılıyordum, sonra o olay çöpe atıyordum" ifadelerini kullandı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan önceki gün CNN Türk Masası'nda Fulya Kalfa'nın konuğu oldu. Kamuoyu araştırmacıları Murat Gezici ve Hilmi Daşdemir'in de katıldığı programa Savcı Sayan'ın CHP'de olduğu dönemle ilgili yaptığı açıklamalar damga vurdu.

"A4 KAĞITLARI ÜZERİNDE NAMAZ KILIYORDUM"

CHP'de mescit açtırmak için çok uğraştığını belirten Sayan, "CHP'de namazı A4 kâğıtları üstünde kalıyordum. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. Seccade götürmek bile yasaktı. Milletimiz duysun. Ben A4 kâğıtlarını bantla birleştiriyordum, üzerinde namaz kılıyordum, sonra o A4 kâğıtlarını toplayıp çöpe atıyordum. Anlatabiliyor muyum?" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YOL AYRIMINDAYKEN AK PARTİ'YE KATILDIM"

Sözlerine devam eden Sayan, "2015 yılında "Türkiye yol ayrımında. Tercihimi ben memleket meselesinden yana koyarak AK Parti'den aday adayı oldum" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Savcı Sayan, Namaz, Ağrı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: CHP'deyken A4 kağıtlarını birleştirerek namaz kılıyordum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: CHP'deyken A4 kağıtlarını birleştirerek namaz kılıyordum - Son Dakika
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