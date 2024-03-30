Ahmet Aras, Köyceğizlilerle Mitingde Buluştu

Politika

CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, seçimden önceki son gün Köyceğizlilerle mitingde buluştu. Konvoy eşliğinde Atatürk Meydanı'na giren Aras, coşkulu kalabalığa seslendi. Aras, Köyceğizlilere sandığa gitme ve oy kullanma çağrısında bulundu.

"Eleştiriye tahammül edemiyorsan bu görevlere talip olmayacaksın"

Belediye başkanlığı döneminde eşit, adil ve kapsayıcı bir anlayışla Bodrum'u yönettiklerini söyleyen Aras, "Artık öncelikle son 20 yıldır gerçekten bıktık. Sürekli nefret söylemi, sürekli ayrıştırıcı bir yaklaşım. Kendilerinden olmayana hakaret, dışlama. Eleştiriye tahammül edemiyorsan görevlere talip olmayacaksın. Bakınız bizler kamu görevlisiyiz. Belediye de devletin bir yönetim kademesidir. Nasıl Milli Eğitim Bakanlığı varsa belediyeler de kamunun ortak hizmetlerini gören ve bu amaçla çalışan kurumlardır. Personeliyle, başkanıyla, meclisiyle halk tarafından seçilip yetkilendirilen kurumlardır belediyeler. Hangi partiden olursa olsun, hangi anlayıştan olursa olsun eğer vatanın, milletin bölünmez bütünlüğüne, bayrağına herhangi bir helal getirmiyorsa bu devletin bir parçasıdır. Vatandaşlara, bir partiye oy veren, gönül veren insanlara hizmet alamazsın diye bir lafı söyleyemezsin" dedi.

"Hangi görüşten olursa olsun herkesi sandığa davet ediyoruz"

Yerel yönetime katılmanın yolunun sandıktan geçtiğini hatırlatan Aras, Muğlalıları sandığa gitmeye davet etti. Aras, "31 Mart çok önemli. Lütfen hangi siyasi görüşten olursa olsun, her vatandaşım toplumsal görevi olan vatandaşlık ödevi olan oy hakkını ve ödevini yerine getirsin. Çünkü yönetime katılmanın başka bir yolu yok. Ancak oy vererek ülke yönetimine, yerel yönetim, genel yönetim kararlarına katılabilirsiniz. Sosyal medyadan eleştirerek bu işler olmuyor. Bu işler ancak ve ancak sandığa giderek oluyor. Beğenmeyebilirsiniz, ama gidip orada kararınızı vereceksiniz. Bu çok önemli herkesi sandığa gitmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir belediye yasasının yerinden yönetim ilkesine, demokrasiye saldırı olduğunu ifade eden Aras, "Nereden nereye geldiğimizi de iyi biliriz. Büyükşehir belediyesi 10 yıldır faaliyette. 10 yıl oldu. Büyükşehir belediyesi kurulurken birçok Belde Belediye kapandı. Türkiye'deki belediye sayısı düştü. Fransa'da tam yirmi altı bin belediye var. Türkiye'de Bin 300 belediye var. Neden? Çünkü bütün yetkileri merkeze toplamaya çalışıyorlar. Her konuda olduğu gibi. Vatandaşın menfaatini düşünmediler. Yani yerinden yönetim ilkesini, yerinden demokrasiyi, yerel yönetim anlayışını düşünmediler" dedi. - MUĞLA