Ahmet Davutoğlu'nun açtığı yayını yalnızca 5 kişi izledi! Durumu fark eden herkes aynı soruyu yöneltti - Son Dakika
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Politika

Ahmet Davutoğlu'nun açtığı yayını yalnızca 5 kişi izledi! Durumu fark eden herkes aynı soruyu yöneltti

14 Mayıs seçimlerine Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaşarak CHP listelerinden giren ve 10 milletvekili çıkaran Gelecek Partisi'nde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı canlı yayın büyük ses getirdi. YouTube yayınını yalnızca 5 kişinin izlediği görülürken, sosyal medya kullanıcıları "10 vekilden hangileri izlemedi?" yorumunda bulundu.

07.02.2024 14:22  Güncelleme: 14:33
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2019'da Gelecek Partisi'ni kuran eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, yerel seçimlere hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

YALNIZCA 5 KİŞİ İZLEDİ

6 Şubat depremleri için YouTube hesabından bir canlı yayın açan Davutoğlu'nun yayınını anlık olarak yalnızca beş kişi takip etti.

Ahmet Davutoğlu'nun açtığı yayını yalnızca 5 kişi izledi! Durumu fark eden herkes aynı soruyu yöneltti

TOPLAMDA 447 GÖRÜNTÜLENME ALDI

"6 Şubat büyük felaketinin birinci yılına dair açıklamamız" başlıklı video toplamda 447 görüntülenme aldı.

"10 VEKİLDEN HANGİLERİ İZLEMEDİ?"

Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı pazarlık sonucunda 10 milletvekili çıkaran Davutoğlu'nun videosunun yalnızca beş kişi tarafından takip edilmesi "10 vekilden hangileri izlemedi?" sorusunu doğurdu.

Ahmet Davutoğlu\'nun açtığı yayını yalnızca 5 kişi izledi! Durumu fark eden herkes aynı soruyu yöneltti

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cankanali: çok bile. Annesinin de ona oy vermediği düşünürsek 127 3 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN : AİLESİNDENDE Mİ İZLEYEN YOKMUŞ ): 84 2 Yanıtla
  • Oooo: Biri Kılıçdaroğlu dur diğer dördü kim 60 4 Yanıtla

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Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu'nun açtığı yayını yalnızca 5 kişi izledi! Durumu fark eden herkes aynı soruyu yöneltti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'nun açtığı yayını yalnızca 5 kişi izledi! Durumu fark eden herkes aynı soruyu yöneltti - Son Dakika
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