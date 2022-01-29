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Ahmet Davutoğlu'nun partisinden gündem olacak Abdulhamit Gül ve Soylu videosu! "Yorumsuz" notuyla paylaşıldı - Son Dakika

Ahmet Davutoğlu'nun partisinden gündem olacak Abdulhamit Gül ve Soylu videosu! "Yorumsuz" notuyla paylaşıldı

29.01.2022 21:24

Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifasını sosyal medya hesabından yayınlanan bir video ile eleştirdi. Abdulhamit Gül'ün "Bırakın Adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ise "Mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin" sözlerinin hatırlatıldığı video ile "Yorumsuz" notuyla paylaşıldı.

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifası ile ilgili bir video yayınlandı. Video da Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun daha önce yaptıkları açıklamalara yer verildi.

GÜL VE SOYLU KARŞILAŞTIRILDI

Abdülhamit Gül'ün, "Bırakın Adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun" sözleri anımsatılarak "Görevden alındı" ifadelerine yer verildi. Soylu'nun "Efendim mahkeme kararı var yıkamıyoruz.' Arkadaş, sen gece yık mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin görevine devam ediyor" sözlerinin ardından da "Görevine devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

"YORUMSUZ"

Videonun sonunda da "Yorumsuz" yazısını yer verildi. Partinin sosyal medya hesabında bu video, "Yorumsuz" notuyla paylaşıldı.

Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nden Abdulhamit Gül ve Soylu videosu! 'Yorumsuz' notuyla paylaşıldı

DAVUTOĞLU: BU SUÇA ORTAK OLMAYIN

Öte yandan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün istifası ve TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alınmasını, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda değerlendirdi.

Davutoğlu, "Resmî Gazete hayat dersi veriyor herkese. Adaletin özü vicdani cevher, istatistiğin özü matematiksel gerçekliktir. Vicdandan ve gerçeklikten kopanları, robotlaşan bakanlar ve bürokratlar kurtaramaz. Suça ortak olmayın." tepkisini gösterdi.

Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nden Abdulhamit Gül ve Soylu videosu! 'Yorumsuz' notuyla paylaşıldı
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Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Adalet, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu'nun partisinden gündem olacak Abdulhamit Gül ve Soylu videosu! 'Yorumsuz' notuyla paylaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'nun partisinden gündem olacak Abdulhamit Gül ve Soylu videosu! "Yorumsuz" notuyla paylaşıldı - Son Dakika
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