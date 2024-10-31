Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

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erör örgütü üyeliğinden tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

31.10.2024 12:28
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Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Esenyurt'taki evinde gözaltına alındığı anlar ve evinde yapılan aramaya ait görüntüler ortaya çıktı. Özer gözatına alındıktan sonra Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine götürülen Özer poliste tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Özer, hakimlikte verdiği ifadede "Bunların hepsi uydurma, zorlama siyasi atraksiyonlar ile görevden alınmam için uydurulmuştur. Kayyım atanmasının alt yapısı oluşturulmuştur" dedi.

İşte operasyon anından kareler;

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı
Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı
Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı
Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı
Ahmet Özer\'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (45)

  • Selçuk Bülbül:
    CHP milli beka sorunudur. 141 99 Yanıtla
  • Soulmate Gifts:
    Az kaldı güle güle AKP 79 125 Yanıtla
  • BirNeFesSiir null:
    Devlet hükümet vatan düşmanlarına bu ülkede yer yok !!!! 151 48 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    ülkenin geldiği noktaya bak adam temiz kağıdını alıp belediye başkanı seçiliyor ve safak operasyonu ile alıyorlar evinde bu adam tek sucu vanlı olmak TIR anlayın artık 73 110 Yanıtla
  • Mecoli:
    Vatan hainleri.!! 123 45 Yanıtla
  • Zafer musaboğlu:
    Askerimizin polisimizin Allah ellerine kollarına dert vermesin..Kahrolsun inşallah vatan hainleri.Sadece bu vatan haini değil bunu savunanlarda vatan hainidir 104 26 Yanıtla
  • Malata Almanya:
    Herkes hakettiğini yaşar. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacak. Çok badireler atlattı bu ülke ne çok hainler gördü ama hepsi yok olup gittiler.. 96 12 Yanıtla
  • ART BROADWAY:
    Bu toprakların sahibi 1000 yıldan bu yana cana can kana kan mücadele etmiş ve bu uğurda büyük bedeller ödemiş olan Türklerdir. Sahipsiz mi sanıdınız bu ülkeyi? 59 18 Yanıtla
  • cem akçay:
    Ne operastonu aq evine gidip kapıyı çaldılar adama karakola geliniz dediler ?? 33 25 Yanıtla
  • res:
    Çıkar 15 13 Yanıtla
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