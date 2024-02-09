Ahmet Türk: CHP'de liderlik yok, Kürt sorununu çözerse yine Erdoğan çözer - Son Dakika
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Politika

Ahmet Türk: CHP'de liderlik yok, Kürt sorununu çözerse yine Erdoğan çözer

DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, katıldığı bir yayında CHP'nin Kürt sorununu çözecek liderlik ve iradeye sahip olmadığını belirtti. Türk, sorunu çözebilecek tek liderin Erdoğan olduğunu ifade etti. Ayrıca Türk, CHP içerisinde Kürtleri kucaklayacak bir sistem olmadığını ve Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığından vazgeçmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.

09.02.2024 21:57  Güncelleme: 22:01
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DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Türk, KRT TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 14-28 Mayıs seçimlerine ilişkin konuşan Türk, " Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununu çözeceğine inancımız yoktu. Bugün de yok. CHP bu kadar muazzam bir sorunu çözecek kabiliyette değil. Bugün bir lider yok orada. Çözmek isterse Erdoğan çözer, çünkü o lider" ifadelerini kullandı.

DEM Partili Ahmet Türk: CHP'de liderlik yok, Kürt sorununu çözerse yine Erdoğan çözer

"CHP'DE KÜRTLERİ KUCAKLAYACAK BİR SİSTEM YOK"

Sözlerini sürdüren Türk, "CHP'yi destekledik ama Kürt sorununu çözecek irade ve liderlik orada yok" dedi. CHP içerisinde Kürtleri kucaklayacak bir sistem olmadığını ifade eden Türk, "Sayın Özgür Özel demokratik bir insan ama parti içinde Kürtleri kucaklayacak, hak ve özgürlüklerini sahiplenecek bir yapının CHP'de olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"DEMİRTAŞ'IN TUTUMU DOĞRUYDU"

Ahmet Türk, Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı kararından vazgeçmesine de değindi. "Başak Demirtaş'ın tutumu bence doğruydu. Partiyi sahiplenecek bir tavır gösterdi. Burada önemli olan Türkiye'nin her yerinden aday çıkarılması konusunda bir mesajdı" dedi.

Ahmet Türk: CHP\'de liderlik yok, Kürt sorununu çözerse yine Erdoğan çözer

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • barbaros hayrettin paşa: kürt sorunu diye bir sorun yok herkes kardeşçe yaşıyor 436 153 Yanıtla
  • Barış Aslan: Iyıkı varsın sayın ahmede kürdi 96 246 Yanıtla
  • halit kaplan: Çözüm süreci unutulmamalı Olan gerçek vatanseverlere oldu Herkes nemalandı sıkıntı vatandaşa kaldı 239 31 Yanıtla
  • Necati Kaya: Bölücü bölmeyi en iyi kim yapar,içindeki bölücüyü açıklıyor. 150 85 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Bu açıklamalar seçimden sonra yeni bir açılım sürecinin temellerini atmaya yönelik açıklamalar. 149 30 Yanıtla
  • XYZ: Bu bir itiraftir... 88 17 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Hiii hani bizim ittifakimiz Di dem 51 14 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: ŞOV YAPIYOR. REİS SENİ MUHATAP BİLE ALMAZ. ÜLKEMDE TÜRK YADA KÜRT SORUNU YOK PKK TERÖR VE TERÖRİST SEVİCİLİGİ SORUNU VAR 5 6 Yanıtla
  • Gerginyo : Doğru söylüyor sözde reyizin çok iyiliği oldu bunlara 10 0 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz: Kürt sorunu nedir bir açıklama yap neyin sorunu ne istiyorsun açık açık itiraf et. Sana toprak değil bir avuç çakıl taşı verilmeyecek .şehit ettiğiniz masum CANLARIN KANİNDA BOĞULACAK SİNİZ HESAP GUNUNDE.KANDİRDİGİNİZ GENCLERİN DE VEBALİ UZERİNİZDE. SİZ PARALARİ EZERKEN MUSUM KANDİRİLMİS İNSANLARİMİZ SİZİN YUZUNUZDEN CAN VERDİLER BEYİNLERİNİZ YİKADİNİZ BU SUCUN ORTAGİSİNİZ 2 0 Yanıtla
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Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Türk, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Türk: CHP'de liderlik yok, Kürt sorununu çözerse yine Erdoğan çözer - Son Dakika


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