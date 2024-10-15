Aile Rehberi Sistemi Geliyor

Politika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Nasıl Sağlık Bakanlığımızın her bir aileye hizmet sunan aile hekimi mevcutsa, bu modelin bir benzerini sosyal hizmetler alanında devreye almak istiyoruz. Her ailenin bir aile rehberinin olacağı bu modelde, vatandaşlarımıza sosyal hizmet ihtiyaçlarını gidermek için daha net ve ulaşılabilir bir adres sunulmuş olacak" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş, ailelerin korunmasına yönelik çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Bu konudaki önemli çalışmalarından birinin sosyal risk haritası olduğunu kaydeden Göktaş, "Bakanlık olarak, sosyal risk haritası çalışmamızı başlattık. Sosyal risk haritaları kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal olguların bütüncül olarak görülmesine imkan sağlayacak. Sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var, bunların hepsi haritalanabilecek. Elde edilen bulgularla her bir şehre, ilçeye, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemek mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

'MÜDAHALE KAPASİTEMİZ GELİŞECEK'

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanı sıra ilgili kurumlarla yakından çalıştıklarını dile getiren Bakan Göktaş, "Koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmamız tamamlandığında, henüz gerçekleşmeden vakalara müdahale edebilme kapasitemiz gelişecek" diye konuştu.

Göktaş, bu konuda pilot çalışma başlattıklarını da aktararak, "Sosyal risk haritalarını 81 il, 922 ilçe için oluşturduktan sonra tek bir ekranda bu konudaki tüm bilgilere ulaşacağız" dedi.

'AİLE İÇİ ÇATIŞMALARI GERÇEKLEŞMEDEN ENGELLEMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Sosyal risk haritalarından elde edecekleri bulgularından ardından yenilikçi bir modeli de hayata geçireceklerini belirten Göktaş, yurt genelinde uygulamayı planladıkları modele 'Aile Rehberi Sistemi' adını verdiklerini söyledi. Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Nasıl Sağlık Bakanlığımızın her bir aileye hizmet sunan aile hekimi mevcutsa, bu modelin bir benzerini sosyal hizmetler alanında devreye almak istiyoruz. Her ailenin bir aile rehberinin olacağı bu modelde, vatandaşlarımıza sosyal hizmet ihtiyaçlarını gidermek için daha net ve ulaşılabilir bir adres sunulmuş olacak. Bu dönüşümle hedefimiz, sosyal bozulmanın vatandaşlarımızın hayatındaki olası olumsuz etkilerini daha vakaya dönüşmeden engellemek. Bu sistemle aile içi ihmal, istismar ve aile içi çatışmaları gerçekleşmeden engellemeyi amaçlıyoruz. İlk aşamada talep odaklı olarak kurgulanacak sistemde, her bireyin özel ihtiyaçları belirlenecek. Belirlenen özel ihtiyaçlar ile ilgili olarak bakanlıklarımızla koordinasyon ve iş birliği artırılacak. Böylelikle, bir ailenin yaşam döngüsünde karşılaştığı ihtiyaçlar, belirlediğimiz aile rehberi tarafından takip edilecek. Bu sistematik yaklaşım, sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin artırılmasına önemli ölçüde katkı sunacak. İnşallah bu sistem, sosyal hizmet uygulamalarımızda önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve 'Güçlü aile, güçlü toplum' hedefimize ciddi katkı sağlayacak."