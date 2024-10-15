Aile Rehberi Sistemi Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Aile Rehberi Sistemi Geliyor

Bakan Göktaş, her aileye sosyal hizmet sunacak Aile Rehberi Sistemi'ni tanıttı.

15.10.2024 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Nasıl Sağlık Bakanlığımızın her bir aileye hizmet sunan aile hekimi mevcutsa, bu modelin bir benzerini sosyal hizmetler alanında devreye almak istiyoruz. Her ailenin bir aile rehberinin olacağı bu modelde, vatandaşlarımıza sosyal hizmet ihtiyaçlarını gidermek için daha net ve ulaşılabilir bir adres sunulmuş olacak" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş, ailelerin korunmasına yönelik çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirtti. Bu konudaki önemli çalışmalarından birinin sosyal risk haritası olduğunu kaydeden Göktaş, "Bakanlık olarak, sosyal risk haritası çalışmamızı başlattık. Sosyal risk haritaları kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal olguların bütüncül olarak görülmesine imkan sağlayacak. Sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var, bunların hepsi haritalanabilecek. Elde edilen bulgularla her bir şehre, ilçeye, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemek mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

'MÜDAHALE KAPASİTEMİZ GELİŞECEK'

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yanı sıra ilgili kurumlarla yakından çalıştıklarını dile getiren Bakan Göktaş, "Koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmamız tamamlandığında, henüz gerçekleşmeden vakalara müdahale edebilme kapasitemiz gelişecek" diye konuştu.

Göktaş, bu konuda pilot çalışma başlattıklarını da aktararak, "Sosyal risk haritalarını 81 il, 922 ilçe için oluşturduktan sonra tek bir ekranda bu konudaki tüm bilgilere ulaşacağız" dedi.

'AİLE İÇİ ÇATIŞMALARI GERÇEKLEŞMEDEN ENGELLEMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Sosyal risk haritalarından elde edecekleri bulgularından ardından yenilikçi bir modeli de hayata geçireceklerini belirten Göktaş, yurt genelinde uygulamayı planladıkları modele 'Aile Rehberi Sistemi' adını verdiklerini söyledi. Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Nasıl Sağlık Bakanlığımızın her bir aileye hizmet sunan aile hekimi mevcutsa, bu modelin bir benzerini sosyal hizmetler alanında devreye almak istiyoruz. Her ailenin bir aile rehberinin olacağı bu modelde, vatandaşlarımıza sosyal hizmet ihtiyaçlarını gidermek için daha net ve ulaşılabilir bir adres sunulmuş olacak. Bu dönüşümle hedefimiz, sosyal bozulmanın vatandaşlarımızın hayatındaki olası olumsuz etkilerini daha vakaya dönüşmeden engellemek. Bu sistemle aile içi ihmal, istismar ve aile içi çatışmaları gerçekleşmeden engellemeyi amaçlıyoruz. İlk aşamada talep odaklı olarak kurgulanacak sistemde, her bireyin özel ihtiyaçları belirlenecek. Belirlenen özel ihtiyaçlar ile ilgili olarak bakanlıklarımızla koordinasyon ve iş birliği artırılacak. Böylelikle, bir ailenin yaşam döngüsünde karşılaştığı ihtiyaçlar, belirlediğimiz aile rehberi tarafından takip edilecek. Bu sistematik yaklaşım, sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin artırılmasına önemli ölçüde katkı sunacak. İnşallah bu sistem, sosyal hizmet uygulamalarımızda önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve 'Güçlü aile, güçlü toplum' hedefimize ciddi katkı sağlayacak."

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Politika Aile Rehberi Sistemi Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti AK Parti gençlik kolları başkanı, konserde tartıştığı genç kızı hastanelik etti
11:21 MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin
11:20 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi
10:57 Bahçeli’den TBMM Başkanı Kurtulmuş’a zehir zemberek sözler Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler
10:44 “Karımın fotoğrafını neden paylaştın“ kavgası Tek yumrukla komalık etti "Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
22:31 Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu Cinsel ilişki videosu sonrası ihraç edilmesine rağmen fenomen olan Türk hakemin paylaşımı viral oldu
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
21:50 EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic’in cezaları belli oldu EuroLeague maçında birbirine giren Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'in cezaları belli oldu
21:18 “Devlet yetmiyor“ diyen başkana İstanbul Valisi’nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin "Devlet yetmiyor" diyen başkana İstanbul Valisi'nden tepki: Pislikten geçilmeyen sokakları temizleyin
21:14 Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu Cinnet getiren adam, dehşet saçtı Annesini bıçaklayıp bastonla boğdu! Cinnet getiren adam, dehşet saçtı
20:58 Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi Savcıyı makamında tehdit eden Yenidoğan çetesi hakkında karar verildi
20:34 Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanlığını yapmış Nobel Ödüllü Daron Acemoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlığını yapmış
20:00 Gözü dönmüş kadının korkunç intikamı tüyler ürpertti “Küllerini yedim“ Gözü dönmüş kadının korkunç intikamı tüyler ürpertti "Küllerini yedim"
19:38 Havalimanında mahsur kalan Nijerya Milli Takımı, Libya maçına çıkmama kararı aldı Havalimanında mahsur kalan Nijerya Milli Takımı, Libya maçına çıkmama kararı aldı
19:07 Mauro Icardi’nin menajerinden Galatasaray’ı tedirgin edecek açıklama Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray'ı tedirgin edecek açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 14:06:23. #1.11#
SON DAKİKA: Aile Rehberi Sistemi Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.